Т-62МВ із плугом і захистом від дронів: ЗМІ показали "новітню" версію російського танка (відео)

За словами журналістів, дуже старий модернізований танк, поки ЗСУ відчувають дефіцит боєприпасів, цілком може протистояти стрілецькій зброї і тероризувати війська противника всередині укріплень.

На озброєнні взводу, імовірно, 5-ї танкової бригади російських військ з'явилася, можливо, новітня версія чотиримісного танка Т-62 вагою 42 тонни. Про це повідомляє Forbes.

Т-62МВ зразка 2022 року з новою оптикою, додатковим динамічним захистом, мінним плугом, бронею від дрона і радіоперешкодами все одно залишається Т-62. У нього, як і раніше, тонка броня, недостатня потужність і неточна 115-міліметрова гармата, зазначають журналісти.

Водночас питання про те, наскільки важливими є недоліки цього танка саме зараз, є спірним, оскільки Силам оборони України катастрофічно не вистачає боєприпасів для ураження будь-яких танків.

Модернізовані Т-62 з'явилися на недавньому відео з лінії фронту. За словами аналітика Naalsio26, танки належать 5-й танковій бригаді, яка утримує ділянку фронту в Донецькій області на півдні України. Також, можливо, вони є на озброєнні 39-ї мотострілецької бригади в Донецьку.

Базовий Т-62МВ, побудований у 60-ті роки й модернізований у 80-ті, застарів. Але на зберіганні у РФ сотні таких, і коли в середині 2022 року втрати танків РФ в Україні перевищили тисячу — тобто третину довоєнних танкових сил РФ — Кремль знову почав їх використовувати.

Модернізація танка Т-62

Деякі пішли просто на фронт і без помітних оновлень. Решту модернізували частково. Т-62МВ зразка 2022 року оснащений динамічним захистом і прицілом 1ПН96МТ-02. Додатковою модернізацією стали плуги для розкопування мін, броня від FPV-дронів і передавач перешкод РП-377.

Плуги та засоби захисту від дронів усувають головну загрозу для танкістів по обидва боки лінії фронту — міни та FPV-дрони.

Водночас таке оновлення не усуває головні недоліки Т-62. Дизельний двигун Т-62МВ має лише 620 к/с. З урахуванням трьох тонн динамічної броні та захисту від дронів, загальна вага танка може становити понад 45 тонн, отже питома потужність — менше ніж 14 кінських сил на тонну.

Для порівняння, у Т-90М "Прорив" — 26 к/с на тонну; у деяких українських M1 Abrams — 22. Через це модернізовані танки РФ недостатньо мобільні, особливо коли прокладають шлях через мінне поле.

Захист танка — ще одна проблема. Реактивна броня може подвоїти захист від деяких фугасних боєголовок, але не від снарядів, що проникають. Клітка зверху більше захистить від дронів, що скидають гранати. Проти маневрових FPV-дронів такий захист не настільки ефективний.

Від FPV не захистить і система РЕБ РП-377. Українські оператори знайшли способи протидії перешкодам РП-377 — ймовірно, внаслідок зміни частот.

Хай там як, а поки що ЗСУ не вистачає боєприпасів, і дуже старий модернізований танк цілком може протистояти стрілецькій зброї, стріляти з гармат по укріпленнях оборони й тероризувати війська всередині цих укріплень.

Нагадаємо, що у РФ помітили підбитий в Україні Су-34. Бомбардувальник, який везли в Росію, пошкоджений уламками.

Також повідомлялося, що на порятунок Авдіївки могли направити одну з найкращих бригад ЗСУ.