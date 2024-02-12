Махінації на 1,2 млрд і вихідні в Криму: окупанти звинувачують "директора" порту в Скадовську (фото)

За даними журналістів, представник окупаційної адміністрації Андрій Харитонов завищував вартість товарів і послуг. Зі своїм заступником Тетяною Ясенчук він запровадив у практику чотириденний робочий тиждень: ввечері щочетверга або вранці в п'ятницю він вирушав на вихідні до Криму.

Російські окупанти звинуватили в махінаціях свого ставленика — керівника незаконно створеного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" Андрія Харитонова. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

У провину Харитонову закидають різні маніпуляції з майном, закупівлею товарів і послуг, і, до всього іншого, ще й небажання працювати.

Повідомляється, що представник окупаційної адміністрації Андрій Харитонов удвічі-втричі завищує вартість товарів і послуг, які замовляє очолюваний ним порт.

Зазначається, що він провів очищення річища річки Каланчак у Скадовському районі без попереднього укладення контракту з підрядною організацією та погодження з окупаційним міністерством.

Такі роботи могли принести йому близько 1,2 млрд російських рублів. Стільки, згідно з даними в пабліках окупантів, виділило на очищення річки російське Федеральне агентство водних ресурсів.

"11 грудня минулого року Харитонов уклав із двома підприємствами договори оренди на приміщення за адресою: м. Скадовськ, вул. Мангубинська, 17, яке взагалі не передавали окупаційному "Херсонському морському торговельному порту", — наголошується в публікації.

За даними журналістів, судячи з усього, Харитонову дісталося згадане нерухоме майно без узгодження з російськими кураторами.

Тетяна Ясенчук

До всього іншого, представники окупаційного міністерства були незадоволені тим, що Андрій Харитонов зі своєю заступницею Тетяною Ясенчук достроково завершували робочий тиждень у четвер, а вихідні проводили в Криму.

Окупанти скаржилися на те, що Харитонов і Ясенчук користувалися територіальною віддаленістю Скадовська від Генічеська, де розташований т.зв. головний адміністративний центр окупованої частини Херсонської області.

Через неможливість з боку окупаційної адміністрації проконтролювати їхню роботу, вони вибувають через автомобільний КПП в Армянсі в четвер увечері або в п'ятницю.

"Причому робочий час враховується при нарахуванні їм зарплати", — скаржаться окупанти.

Нагадаємо, що ЗСУ показали фрагмент бою під Горлівкою. Російські підрозділи, у складі яких були бойовики "ДНР", зазнали відчутних втрат у боях у Донецькій області.

Також повідомлялося, що росіяни розраховували обміняти ув'язнених колаборантів на своїх військовополонених.