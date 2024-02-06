Росіяни планували обміняти ув'язнених колаборантів на своїх полонених, — ЦНС

За даними підпілля, прокуратура РФ зверталася до начальника служби на тимчасово окупованих територіях щодо надання списків для можливого обміну в Україну ув'язнених колаборантів.

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Військові загарбники задумалися про можливий обмін своїх союзників на власних військовополонених. Свідченням цього стали виявлені документи, що підтверджують стратегію окупантів. Про це повідомляє Центр нацопору.

"Активісти "Кібер спротиву" отримали доступ до масиву даних російської пенітенціарної служби на території тимчасово окупованої Луганської області, з якого відомо про плани росіян обміняти ув'язнених колаборантів на своїх полонених", — ідеться в повідомленні.

Отримані дані вказують на те, що прокуратура РФ звернулася до начальника служби на тимчасово окупованих територіях із запитом про надання списків для можливого обміну ув'язненими колаборантами з Україною.

"Цікаво, що в переліку серед тих, хто вже давно перебуває в закутках російських в'язниць через внутрішні розбірки окупантів, є й ті, про арешт яких офіційно не повідомлялося і донедавна вони офіційно були на волі", — констатують у Центрі.

Окупанти планували обміняти ув'язнених колаборантів на своїх полонених Окупанти планували обміняти ув'язнених колаборантів на своїх полонених Окупанти планували обміняти ув'язнених колаборантів на своїх полонених Окупанти планували обміняти ув'язнених колаборантів на своїх полонених

Нагадуємо, 1 лютого у ЗМІ опублікували супутникові фотографії з місця падіння, на яких видно чорну пляму та залишки літака. 31 січня відбувся масштабний обмін полоненими: в Україну повернули 207 бійців ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, прикордонників тощо. В українській розвідці заявили, що під час обміну не було людей, які нібито перебували на Іл-76.

А 31 січня президент України Володимир Зеленський повідомив про 50-й обмін полоненими. Додому повернулися понад 200 українців: бійців ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії, прикордонники, тероборонівці тощо. Серед військових — захисники острова Зміїний та "Азовсталі", заявив президент.

У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими розповіли про долю українського захисника, якого повернули на батьківщину. Чоловік перебував на "Азовсталі", разом із дружиною потрапив у полон, потім дружину повернули. 14 січня жінка разом із дитиною загинула в Дніпрі, коли по житловому будинку вдарила російська ракета.