Під час останнього обміну полоненими не повернули жодного "азовця", який обороняв Маріуполь, — "Редіс"

За словами підполковника Дениса Прокопенка, від самого початку повномасштабного вторгнення у списках повернутих полонених лише кілька разів з'являлися імена "азовців".

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Унаслідок обміну військовополоненими, який відбувся в середу, 31 січня, додому повернулися два бійці з 12-ї бригади Національної гвардії України (НГУ). Однак ці бійці не входили до списку членів "Азов", які брали участь у захисті Маріуполя. Про це повідомив командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України Денис Прокопенко "Редіс".

"Щиро вітаю зі звільненням із ворожої неволі двох бійців 12-ї бригади "Азова" НГУ, які після розширення підрозділу "Азов" із полку до бригади стали частиною нашої військової родини. Однак мою радість за їхнє повернення затьмарює, що рідні бійців, які тримали оборону Маріуполя у складі полку "Азов", знову не побачать у списках імена своїх близьких", — написав він.

Пост Редису

Прокопенко підкреслив, що від самого початку повномасштабного вторгнення під час усіх обмінів імена "азовців" з'являлися у списках лише кілька разів.

Згідно з його заявою, понад 900 бійців зі складу бригади "Азов", які брали участь у захисті Маріуполя, продовжують залишатися в російському полоні.

Нагадаємо, що 31 січня президент України Володимир Зеленський повідомив про 50-й обмін полоненими. Додому повернулися понад 200 українців: бійців ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії, прикордонники, тероборонівці тощо. Серед військових — захисники острова Зміїний та "Азовсталі", заявив президент.

У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими розповіли про долю українського захисника, якого повернули на батьківщину. Чоловік перебував на "Азовсталі", разом із дружиною потрапив у полон, потім дружину повернули. 14 січня жінка разом із дитиною загинула в Дніпрі, коли по житловому будинку вдарила російська ракета.