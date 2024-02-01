В ходе последнего обмена пленными не вернули ни одного "азовца", оборонявшего Мариуполь, — "Редис"

По словам подполковника Дениса Прокопенко, с самого начала полномасштабного вторжения в списках возвращенных пленных всего несколько раз появлялись имена "азовцев".

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В результате обмена военнопленными, который произошел в среду, 31 января, домой вернулись два бойца из 12-й бригады Национальной гвардии Украины (НГУ). Однако эти бойцы не входили в список членов "Азов", которые участвовали в защите Мариуполя. Об этом сообщил командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины Денис Прокопенко "Редис".

"Искренне поздравляю с увольнением из вражеской неволи двух бойцов 12-й бригады "Азова" НГУ, которые после расширения подразделения "Азов" из полка в бригаду, стали частью нашей военной семьи. Однако мою радость за их возвращение омрачает, что родные бойцов, которые держали оборону Мариуполя в составе полка "Азов", снова не увидят в списках имена своих близких", — написал он.

Пост Редиса

Прокопенко подчеркнул, что с самого начала полномасштабного вторжения в ходе всех обменов имена "азовцев" появлялись в списках лишь несколько раз.

Согласно его заявлению, свыше 900 бойцов из состава бригады "Азов", участвовавших в защите Мариуполя, продолжают оставаться в российском плену.

Напомним, что 31 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 50-м обмене пленными. Домой вернулись более 200 украинцев: бойцов ВСУ, Нацполиции, Нацгвардии, пограничники, теробороновцы и тому подобное. Среди военных — защитники острова Змеиный и "Азовстали", заявил президент.

В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными рассказали о судьбе украинского защитника, которого вернули на родину. Мужчина находился на "Азовстали", вместе с женой попал в плен, потом жену вернули. 14 января женщина вместе с ребенком погибла в Днепре, когда по жилому дому ударила российская ракета.