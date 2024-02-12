"Лінія фронту рухається": ЗС РФ масово кинули спецпризначенців на штурм Авдіївки, — ЗСУ

За словами спікера Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія, окупанти змінили свої дії на Авдіївському напрямку і почали залучати більше бронетехніки — танки та бойові машини піхоти.

Російські окупанти продовжують активні операції наступу в околицях Авдіївки. На цьому напрямку розгорнуті підрозділи російських спецпризначенців, готові до виконання бойових завдань. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

"Бачимо наміри ворога, він хоче оперативного оточення Авдіївки. Ми протидіємо, лінія фронту рухається в обидва боки", — розповів він.

Згідно з його заявою, раніше російські сили біля Авдіївки застосовували тактику малих піхотних груп. Однак зараз вони змінили свою стратегію і почали активніше використовувати бронетехніку, включно з танками і бойовими машинами піхоти. Крім того, в район Авдіївки було перекинуто спецпідрозділи.

"Там регулярна російська армія, дуже добре підготовлена, мотострілки, десантники, є спецпризначенці", — заявив він.

Нагадаємо, у DeepState створили рейтинг найрезультативніших наступальних операцій на території України за 2023 рік. Наступ ЗС РФ на Бахмут посів перше місце.

Також аналітики підбили підсумки бойових зіткнень за січень 2024 року. Найбільше боїв було зафіксовано 18 січня, коли російські окупанти атакували Авдіївку.

А за словами ветерана АТО і військового експерта Євгена Дикого, ситуація в Авдіївці дедалі складніша: ворог просувається і насувається вулицями, а Коксохім, що тримається, може опинитися без логістики. Росіянам для перекриття траси, якою доставляють боєкомплект і припаси, залишився лише кілометр і вона давно активно прострілюється.