Тільки один порядок денний: ЗМІ дізналися подробиці майбутнього візиту Макрона в Україну

За інформацією журналістів, під час майбутнього візиту французького лідера до Києва йтиметься про передачу Україні винищувачів Mirage 2000D.

Єдиною темою майбутнього візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Україну може стати поставка українським силам французьких винищувачів Mirage 2000D. Про це пише Intelligence Online 12 лютого.

Повідомляється, що українські чиновники зробили поставку Парижем винищувачів Mirage 2000D єдиним пунктом порядку денного майбутнього візиту французького президента.

"Тонкий український маневр, щоб зафіксувати вибір Парижа", — йдеться в заголовку статті.

Передача Україні Mirage 2000D: що відомо

Нагадаємо, 6 лютого Le Monde повідомив, що Еммануель Макрон у лютому збирається приїхати до Києва. У виданні зазначили, що наприкінці минулого місяця Макрон заявив, що планує підписати з Києвом двосторонні домовленості про безпеку під час візиту в Україну. За його словами, Париж "продовжить допомагати Україні утримувати лінію фронту і захищати небо".

Наступного дня, 7 лютого, у Forbes вказали на те, що останнім часом з'являється дедалі більше повідомлень щодо можливої угоди про постачання в Україну французьких винищувачів Mirage 2000D.

Журналісти припустили, що офіційно про це можуть оголосити вже найближчим часом, оскільки президент Макрон у лютому збирається з візитом до Києва.

Пізніше, 11 лютого журнал Challenges повідомив, що Єлисейський палац відклав візит Макрона з міркувань безпеки. За даними видання, це рішення викликало багато запитань як у французьких, так і в українських дипломатів.