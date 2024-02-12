"Зібрана нещодавно": експертиза підтвердила удар по Києву новою ракетою "Циркон" (відео)

Маркування на уламках ракети, як заявили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, вказує на дату виробництва її складових компонентів наприкінці 2023-го чи на початку 2024-го років.

Уламки ракети 3М22 "Циркон" були знайдені після обстрілу Києва 7 лютого. Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз підтвердили застосування гіперзвукової зброї окупантами. Олександр Рувін, директор інституту КНДІСЕ, повідомив подробиці у Telegram.

Маркування на частинах та уламках, ідентифікація деталей та вузлів свідчать щодо особливостей відповідного типу зброї. Він розповів, що ракету спрямовували у локацію, де взагалі відсутні військових об’єктів, постраждала цивільна інфраструктура та цивільні.

Експерти наголосили на тому, що в ракетах військ РФ є деталі, які можна застосовуватися одразу в кількох типах виробів, інші – вузли лише для конкретних зразків. У цьому випадку були виявлені елементи, які характерні саме для "Циркона".

Ракета складається з комплектуючих вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22 тощо. На дату виробництва її складових компонентів вказують загальне маркування для ракет – 3М22. Це період — наприкінці 2023-го чи на початку 2024-го року. На дату виробництва її складових компонентів вказують й інші маркування на уламках ракети. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно.

Мікроелектроніка малозбережена, як зазначили фахівці, практично не піддається аналізу у зв’язку з фізичними пошкодженнями. Здійснюються заходи для визначання складу металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів. Ускладнює ідентифікацію значна фрагментація ракети.

Обстріл Києва 7 лютого

Українські військові оглядачі повідомили, що під час масованої атаки на Україну 7 лютого росіяни вдарили по Києву протикорабельною ракетою "Циркон". Доказами тому слугує нетипова траєкторія польоту, а також деталь, на якій вказано маркування — ЗМ22.

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, ракети, якими атакували Київ 7 лютого, рухалися за балістичною траєкторією. Однак точні типи ракет встановлять експерти. Оглядачі вказали, що це міг бути не перший випадок застосування цієї зброї.

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що РФ випробовує в Україні нове ракетне озброєння. Серед ракет, що застосовуються останнім часом ЗС РФ, експерти називають Х-69, 3M22 "Циркон" і "Гром-Э1". Крім того, під час ракетних ударів були залучені північнокорейські KN-23.