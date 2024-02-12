"Через структури ПВК": у ГУР прокоментували ймовірність вербування РФ найманців із Непалу (відео)

Колишні військові з третіх країн за 1,5-2 тисячі доларів, як зазначив речник ГУР Міноборони Андрій Юсов, ідуть воювати до складу військ РФ.

Матеріал CNN щодо вербування Росією найманців показує, наскільки масштабна ця проблема, але цифру в 15 тисяч найманців із Непалу перевірити складно. Про це в ефірі "Київ24" повідомив речник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов.

У більшості цивілізованих країн світу найманство заборонене. За його словами, такі кампанії російських окупантів не є новиною, адже з початку масштабного вторгнення відбувалося відповідне вербування.

"Через структури так званих ПВК, це "Вагнер", і не лише", – пояснив представник відомства.

Вербували найманців переважно з країн, що розвиваються або мають низький рівень доходів. У таких списках опинялися колишні військовослужбовці та правоохоронці.

"Або той, хто хоче за 1,5-2 тисячі доларів пожертвувати своїм життям", — додав він.

Росія вербує найманців із Непалу: дані CNN

Російська Федерація, як повідомили журналісти CNN, завербувала майже 15 000 непальців для участі у війні проти України. Багато з них повернулися травмованими, а деякі так і не повернулися. Їм обіцяли зарплату щонайменше 2000 доларів на місяць і прискорений процес отримання російського паспорта.

За даними журналістів, один із непальських добровольців, 37-річний Рамчандра Хадка нещодавно повернувся в Непал після поранення на фронті в Україні. Він розповів, що став свідком жахливих сцен і шкодує про своє рішення приєднатися до армії Кремля як іноземний найманець.

За його словами, він прибув до Москви у вересні 2023 року. Після двох тижнів навчання його відправили на передову в район Бахмута з пістолетом і базовою екіпіровкою.

Нагадаємо, 9 лютого Юсов розповів, що РФ заплатила за інтерв'ю Путіна, щоб провести спецоперацію. За його словами, інтерв'ю президента Володимира Путіна західному журналісту — це інформаційно-психологічна операція, яка має вплинути на закордонних слухачів.