Сили оборони зміцнили Авдіївку свіжими резервами: ветеран АТО про можливий перелам (відео)

За словами ветерана АТО Євгена Дикого, битва за Авдіївку наразі — це битва за логістику, бо місто з тилом поєднує лише одна дорога життя, що переходить у центральну вулицю.

У понеділок, 12 лютого, зранку ситуація в Авдіївці наблизилася до критичної. Однак ЗСУ перекинули в місто свіжі резерви, тому найближчим часом можна буде, імовірно, побачити перелам ситуації. Про це телеканалу "Київ24" повідомив військовий аналітик, екскомандир полку "Азов" Євген Дикий.

"Були перекинуті свіжі потужні наші резерви, можливо, побачимо перелам ситуації. Уранці ситуація була дуже близька до критичної", — підкреслив він.

Ветеран АТО наголосив, що битва за Авдіївку наразі — це битва за логістику, бо місто з тилом поєднує лише один шлях, що переходить у центральну вулицю. Як повідомив Дикий, до цього шляху ворогу залишилося пройти лише 700 метрів.

"Проте ми ж розуміємо, що якби говорили за цивільне життя, то ці 700 метрів можна пройти за кілька хвилин. Але на війні інколи такі 700 метрів, буває, і тижнями проходиш", — уточнив екскомандир.

Дикий додав, що якщо подивитися на карту, то Авдіївка наразі — це такий ніж, встромлений глибоко в глибину окупованих територій.

"І це такий вузький виступ, який тримається на одній усього трасі, по якій завозиться БК та по якій вивозяться поранені. І от поки ця траса працює, у принципі там є можливість триматися", — уточнює ветеран АТО.

Фото: deepstatemap.live

Тож в Авдіївці тривають запеклі бої, і найближчі кілька днів покажуть, чи задум командування про введення свіжих резервів зможе змінити ситуацію.

"Є дві проблеми — снарядний голод, а також брак особового складу. Фронт відчуває сумарний результат двох цих проблем. Немає людей тримати позиції, немає важких калібрів, які б прикривали цих людей вогнем", — описав ситуацію Дикий.

Наміри російських окупантів в Авдіївці

Російські війська продовжують штурми в районі Авдіївки. Наразі туди було перекинуто підрозділи російських спецпризначенців, як розповів зранку 12 лютого речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Бачимо наміри ворога, він хоче оперативного оточення Авдіївки. Ми протидіємо, лінія фронту рухається в обидві сторони", — розповів він.

Росіяни біля Авдіївки, за інформацією Лиховія, раніше застосовували тактику малих піхотних груп. Однак останнім часом вони змінили свої дії та стали залучати більше бронетехніки — танків і бойових машин піхоти.

"Там регулярна російська армія дуже добре підготовлена, мотострілки, десантники, є спецпризначенці", — заявив він.

За його словами, зараз у місті йдуть такі самі бої, як були в Бахмуті чи Соледарі. Співвідношення втрат тут донедавна становило 1:10 на користь Сил оборони. Утім, зараз цифри змінюються.

У ранковому зведенні Генерального штабу від 12 лютого вказується, що окупанти завдали авіаударів по низці населених пунктів і Авдіївці зокрема. За добу відбулося 100 бойових зіткнень, із яких 23 атаки були в районі Авдіївки.