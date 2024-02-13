"Це ворота на всю Донеччину": експерт розповів, чому важливо утримати Авдіївку (відео)
Експерт Петро Чернік розповів, що цілі росіян не зміняться до того моменту, поки в Росії президентом є Володимир Путін. А він хоче виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
Українським військовим треба утримувати Авдіївку, тому що вони є "воротами" в іншу частину Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону розповів військовий експерт Петро Черник.
За його словами, цілі росіян не зміняться до того моменту, поки в Росії президентом є Володимир Путін. А він хоче виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
"Авдіївку треба утримувати. Чому? Це стратегічний пункт, це ворота у всю Донеччину. У росіян нічого не змінилося і не зміниться до моменту перепризначення Путіна на посаді президента Російської Федерації. Вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Як буде в реальності — побачимо", — сказав Черник.
Він зазначив, що зараз на фронті партитет сил, який може тривати ще досить довго. ЗС РФ можуть заміщати до 1200 солдатів на добу, а тому активно використовують піхоту в атаках.
Черник сказав, що ситуація може стати складнішою, якщо в РФ буде оголошено мобілізацію після виборів у березні. Для українських солдатів важлива якість зброї, яку відправляють західні партнери.
Нагадаємо, що аналітик Юліан Репке заявив, що ЗС РФ можуть захопити Авдіївку. За його словами, Силам оборони не вистачає і солдатів на землі, тому часто проти наступальних груп російської піхоти діють самі лише безпілотники. У Генштабі ЗСУ повідомляють, що Сили оборони відбивають атаки ворога на Авдіївському напрямку.