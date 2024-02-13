"Це ворота на всю Донеччину": експерт розповів, чому важливо утримати Авдіївку (відео)

Експерт Петро Чернік розповів, що цілі росіян не зміняться до того моменту, поки в Росії президентом є Володимир Путін. А він хоче виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Українським військовим треба утримувати Авдіївку, тому що вони є "воротами" в іншу частину Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону розповів військовий експерт Петро Черник.

За його словами, цілі росіян не зміняться до того моменту, поки в Росії президентом є Володимир Путін. А він хоче виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

"Авдіївку треба утримувати. Чому? Це стратегічний пункт, це ворота у всю Донеччину. У росіян нічого не змінилося і не зміниться до моменту перепризначення Путіна на посаді президента Російської Федерації. Вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Як буде в реальності — побачимо", — сказав Черник.

Він зазначив, що зараз на фронті партитет сил, який може тривати ще досить довго. ЗС РФ можуть заміщати до 1200 солдатів на добу, а тому активно використовують піхоту в атаках.

Черник сказав, що ситуація може стати складнішою, якщо в РФ буде оголошено мобілізацію після виборів у березні. Для українських солдатів важлива якість зброї, яку відправляють західні партнери.

Петро Черник про оборону Авдіївки

Нагадаємо, що аналітик Юліан Репке заявив, що ЗС РФ можуть захопити Авдіївку. За його словами, Силам оборони не вистачає і солдатів на землі, тому часто проти наступальних груп російської піхоти діють самі лише безпілотники. У Генштабі ЗСУ повідомляють, що Сили оборони відбивають атаки ворога на Авдіївському напрямку.