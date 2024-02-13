У Чехії досі не почали ремонт українських танків Т-64: названо причину

Представник чеського заводу Ростислав Розновський зазначив, що компанія готова почати роботу над танками в будь-який час, але поки що ремонтувати просто нічого.

Чеський військовий завод VOP CZ не розпочав ремонт українських танків Т-64, про що домовилися в червні минулого року, оскільки досі не отримав жодної бойової машини. Про це пише чеський портал CTK.

Ростислав Розновський, представник підприємства, зазначив, що модернізовані танки мали негайно вирушити на поле бою.

"Компанія готова почати роботу над танками в будь-який час, однак у нас поки що немає об'єкта для ремонту. Українська сторона ще не передала жодного танка", — зазначив він.

Представники оборонного відомства Чехії відмовилися коментувати ситуацію, тоді як Україна поки що не висловила своєї позиції з цього питання, зазначає видання.

У 2023 році Міністерство оборони Чехії заявило про укладення контракту між державним підприємством VOP CZ і українським державним концерном "Укроборонпром" (нині відомим як акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість"). Згідно з цією угодою, танки, що перебували на складах десятиліттями, після проходження модернізації планувалося направити на передову лінію. Тоді повідомлялося, що українські танки отримають поліпшену оптику, зв'язок та інші поліпшення.

Нагадаємо, на початку року повідомлялося, що хоча сервісний центр у Литві для українських танків Leopard 2A6 і Strv 122 відкрито, відновлення їхньої працездатності сповільнено через дефіцит запасних частин. Подібні проблеми також існують у Польщі, де програма модернізації танків до стандарту Leopard 2PL просувається з великими труднощами.

Раніше, 15 грудня 2023 року, стало відомо, що в Литві відремонтували перші танки Leopard 2A6, які ЗС РФ пошкодили під час українського контрнаступу. Танки у версії 2А6 Україні передала Німеччина — 18 машин і Португалія — 3 одиниці. Ремонтують пошкоджені машини в Литві та Польщі.