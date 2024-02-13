"Накопичили людей у три рази більше": в ГУР розповіли, чому спецпризначенці не звільнили ЗАЕС

Спецпризначенці намагалися декілька разів взяти ЗАЕС під свій контроль. Під час невдалих висадок під Енергодаром ГУР втратило трьох бійців — Регбіст, Малі, Субота, розповів очільник спецпідрозділу "Тимур".

Очільник спецпідрозділу "Тимура" Тимур розповів, що перед його бійцями ставили завдання зайти на ЗАЕС і утримувати її. Проте спецпризначенцям не вдалося це зробити. Про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Це був комплекс завдань. Одне із завдань, яке було поставлено, зайти на ЗАЕС і утримувати її. Нам не вдалося", — сказав Тимур.

Він розповів, що від Енергодара до Скель у бік Василівки відбулося сім висадок. У результаті цього ворог був змушений розтягнути сили, які перекидав для наступу на Запоріжжя, на берегову зону.

Тимур розповів, що спецпризначенцям не вдалося взяти станцію під свій контроль через те, що противник підтягнув свої резерви, артилерійські установки і бронетехніку з усіх сторін.

"Коли ворог зрозумів, що ми збираємося проводити заходи, то вони накопичили людей у два-три рази більше, ніж було до того", — наголосив він.

З його слів, відбулося декілька спроб заходів на ЗАЕС через те, що бійці "хотіли, планували, заходили, відходили, потім з різних сторін заходили". Він наголосив, що це було питання логістики.

"Позаду тебе 17 кілометрів і туди нічого не затягнеш із бронетехніки на плавзасобах", — повідомив він.

Крім цього, Тимур зауважив, що це було складніше, ніж на наземних операціях. У ході висадок під Енергодаром спецпідрозділ втратив трьох бійців — Регбіст, Малі, Субота.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року керівник ГУР МОУ Кирило Буданов розповів, що розвідники намагалися тричі звільнити Енергодар і Запорізьку АЕС. Перша спроба відбулася в серпні 2022 року.

27 січня міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що на ЗАЕС постійно стає гірше. З його слів, на станції відбулося вісім блекаутів, ворог приховує фактичний стан справ на станції.