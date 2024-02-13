Він не програє: Маск розкритикував за жорстокість тих, хто хоче знищити Путіна

Мільярдер Ілон Маск не вважає, що Росія може програти у війні. Він пояснив, чому президент РФ Володимир Путін нібито не міг вивести війська з України.

Американський мільярдер Ілон Маск переконаний, що президент Росії Володимир Путін змушений йти до кінця у війні проти України. Про це відомо з матеріалу Bloomberg від 13 лютого.

Маск висловився на тему війни в Україні під час дискусії на X Spaces. У форумі також взяли участь сенатори від Республіканської партії, які виступають проти ухвалення законопроєкту про військову допомогу Києву.

Бізнесмен погодився з іншим спікером, що президент РФ Володимир Путін не програє у війні. Він виразив сподівання, що американці зможуть вплинути на обраних представників у питанні підтримки України.

"Ці витрати не допомагають Україні. Затягування війни Україні не на користь", — заявив Маск.

Він спробував виправдати те, що Росія не вивела війська з України. З його слів, на Путіна чинився тиск, тому він змушений довести боротьбу до кінця.

"Якби він відступив, його б убили", — пояснив мільярдер.

Водночас Маск відповів на звинувачення, що він є прихильником Путіна. На його думку, такі заяви "абсурдні". Бізнесмен наголосив, що його компанії "зробили для підриву Росії більше, ніж будь-що". Зокрема, американець нагадав, що SpaceX надає Україні інтернет-сервіс Starlink.

Він зазначив, що зацікавлений у тому, щоб зупинити загибель людей з обох сторін. Однак Маск виразив сумнів, що домагатись усунення Путіна — мудро.

"Ті, хто хоче зміни режиму в Росії, повинні подумати про те, хто може знищити Путіна, і чи може ця людина бути миролюбною? Напевно, ні", — підкреслив він.

Мільярдер заявив, що така людина "навіть більш жорсткою, ніж Путін".

У ЗМІ нагадали, що від Маска вже лунали подібні заяви. Зокрема, він ділився сумнівами у здатності України перемогти у війні та висміював прохання президента Володимира Зеленського про підтримку. За це його критикували як в Україні, так і в США.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна — не союзниця Росії у війні.

Президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа "лакеєм" президента Росії Володимира Путіна.