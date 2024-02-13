Європі варто створити свою ядерну зброю і не покладатися на захист США, — заступник голови ЄС

Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі зазначила, що якщо Сполучені Штати не стануть більше надавати Україні зброї, то цю відповідальність мають узяти на себе європейські країни.

Європі не варто покладатися на ядерний захист США, а створювати власну армію. Виходячи з останніх заяв Дональда Трампа, Європі також слід задуматися над створенням власної ядерної зброї. Такого висновку дійшла віцепрезидентка Європарламенту і провідна кандидатка німецьких соціал-демократів на майбутніх європейських виборах Катаріна Барлі в інтерв'ю виданню Tagesspiegel.

Німецький політик зазначила, що нині ядерні сили стримування для Європи перебувають у руках НАТО. Однак безпека континенту може бути під загрозою у світлі заяв американського експрезидента, який погрожував не захищати партнерів по Північноатлантичному альянсу. Тому ЄС варто задуматися про створення власних ядерних сил стримування.

"З огляду на нещодавні заяви Дональда Трампа, на це більше не можна розраховувати. Тому це питання також може стати проблемою на шляху до європейської армії", — заявила Барлі.

Також віцепрезидентка Європарламенту заявила, що якщо США в майбутньому перестануть бути постачальником зброї для України, то європейським країнам доведеться взяти на себе цю відповідальність.

"Ми повинні серйозно поставитися до погроз Путіна і діяти відповідним чином. Коли Путін публічно сумнівається в територіальній цілісності Польщі та Литви, це показує, наскільки пильними ми маємо бути", — наголосила Барлі.

Нагадаємо, 11 лютого експрезидент США Дональд Трамп під час виступу перед виборцями в Південній Кароліні заявив, що США не захищатимуть союзників по НАТО в разі нападу РФ, якщо вони прострочили платежі або зовсім не платять.

Однак після таких заяв навіть соратники Трампа з республіканців виступили з різкою критикою. Так колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі засудила висловлювання політика, заявивши, що "останнє, що хочуть зробити Штати, — це стати на бік Росії".