Штурми цілодобово: ЗСУ стабілізували ситуацію на Бахмутському напрямку, — командир

Іноді українським захисникам, за словами командира роти 92-ї бригади Юрія Федоренка, навіть вдається посунути ворога з його позицій, зайняти їх і утримувати.

Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Про це в коментарі "Еспресо" сказав командир роти ударних БпЛА 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Усі позиції, які ми утримуємо на поточний момент, залишаються за нами. Подекуди Сили оборони роблять неможливе, а саме відсувають противника, вибивають з передових позицій, займають їх і утримують, відбиваючи постійні атаки", — розповів Федоренко.

Він зауважив, що на цей момент ініціатива на Бахмутському напрямку залишається за Силами оборони.

"Ворог намагається відбити кожну втрачену позицію. Відбиваючи постійні атаки, Сили оборони утримують ці позиції і таким чином не дають можливості противнику перейняти на себе ініціативу на полі бою. Ворог зі свого боку проводить ударно-штурмові дії цілодобово. Немає жодної доби, щоб на тому чи іншому відтинку окупанти не намагались, застосовуючи свій ударно-штурмовий потенціал, різними тактиками проводити ударно-штурмові дії", — сказав Юрій Федоренко.

Він додав, що Бахмутський напрямок є одним з найскладніших і продовжує залишатися пріоритетом для ворога.

Нагадаємо, що 9 лютого в мережу потрапили кадри, зроблені з БпЛА РФ, на яких видно, що російські військові страчують українських військовополонених біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку.