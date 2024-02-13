Росія зазнала найбільших втрат: у ЗСУ похизувалися новим рекордом на одному з напрямків

За добу лави ЗС РФ "прорідили" на 645 бійців. Ще десяток російських окупантів опинився в полоні.

Українські захисники встановили новий рекорд із ворожих втрат на полі бою. Деталями 13 лютого поділився командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він повідомив, що за минулу добу російських окупантів на Таврійському напрямі поменшало на 645 голів. Це найбільший показник із початку 2024 року.

Генерал заявив, що інтенсивність боїв зростає. ЗС РФ також встановили 12 лютого рекорд на передовій. Ворог здійснив найбільшу наразі за рік кількість артобстрілів — 1267. Також було зафіксовано 67 авіаударів.

"Наші захисники й захисниці стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках", — підкреслив Тарнавський.

ЗСУ за добу вдалося знищити чи пошкодити:

5 танків;

7 бойових бронемашин;

8 артсистем;

10 автомобілів;

1 одиницю спеціальної техніки;

1 склад боєприпасів;

1 "важливий об’єкт противника".

Загалом російські війська втратили 41 одиницю техніки, якщо не враховувати безпілотники. Ворожі втрати БПЛА різних типів склали 280 одиниць.

"Водночас ударні дрони "Ланцет" і ZALA (по 1 од.) на Донеччині вдалося знищити зі стрілецької зброї", — зазначив Тарнавський.

Під Авдіївкою вдалося взяти російських бійців у полон. Обмінний фонд поповнили 10 окупантів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі прилетіло по ЗС РФ. Це запустило процес розмінування складу ворожих боєприпасів.

Українські захисники встановили прапор на лівому березі Херсонської області.