За даними журналістів, глава Кремля планує подвоїти чисельність своїх солдатів біля кордонів із країнами Балтії.

Чисельність російських військ, дислокованих уздовж кордону РФ і НАТО, судячи з усього, подвоїться, на тлі загроз Третьої світової війни, що зростають. Про це повідомляє The Mirror.

Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні минулого року. За даними керівництва Естонії, яка вже протягом 20 років перебуває у складі НАТО, російський президент Володимир Путін планує подвоїти чисельність солдатів, дислокованих біля кордонів країн Балтії.

Каупо Росін, генеральний директор естонської розвідки, заявив, що росіяни мають намір розширити військову силу вздовж кордону країн Балтії та Фінляндії.

"Досить імовірно, що ми побачимо збільшення чисельності особового складу, можливо, приблизно вдвічі. У найближчі роки ми побачимо збільшення кількості БТР, танків, артилерійських систем", — заявив він.

У звіті естонської розвідки повідомляють, що чисельність російських військ на кордоні з Естонією може зрости вдвічі порівняно з 19 тисячами, які розміщувалися там до повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Зазначається також, що на кордоні з Фінляндією може з'явитися новий армійський корпус із двома-трьома маневровими підрозділами й додатковими підрозділами забезпечення.

Естонія закликає країни НАТО стримувати РФ шляхом збільшення військових витрат. Країна планує витратити понад 3% свого ВВП на оборону у 2024 році, що вище за цільовий показник НАТО.

На заяву колишнього президента США Дональда Трампа про те, що РФ може робити все, що завгодно з країнами, які не виділять 2% свого ВВП на оборону, представники Естонії відповіли, що такі слова не приносять користі.

Нагадаємо, що Джо Байден назвав Трампа лакеєм Путіна у відповідь на погрози союзникам по НАТО.

Також повідомлялося, що Трамп назвав Зеленського найкращим продавцем в історії.