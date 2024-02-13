"Син загинув, я і пішов": український військовий зі сльозами розповів, як опинився на фронті (відео)

За словами бійця Івана "Гуцула", раніше він працював трактористом і шофером, але після смерті сина вирушив на фронт механіком-водієм.

Український боєць Іван із позивним "Гуцул" розповів, що прийняв рішення захищати свою країну після того, як його син загинув на фронті. Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай, яка побувала в Куп'янську.

"Гуцул" працюємо механіком-водієм на Куп'янському напрямку — перевозить військових на позиції.

"Тихо під'їжджаю, хлопці вивантажуються, я ховаю машину, щоб дрон не побачив, бо міна прилетить. Працював раніше трактористом і шофером. Прийшов добровольцем", — поділився він.

Також боєць розповів, що після початку повномасштабної війни на фронті загинув його син.

"Син загинув, я і пішов. І воюю. Шкода сина. Ще у 2022 році. Він загинув, і що я буду вдома сидіти? Внучка залишилася, а дід пішов воювати. Мій син добровольцем із перших днів пішов", — розповів Іван.

Після інтерв'ю Есхакзай зізналася у своєму Instagram, що також не змогла стримати сліз, почувши історію військового.

"Біль батька, який втратив дитину на війні, а племінник отримав інвалідність. Брала інтерв'ю і плакала", — зізналася вона.

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Нагадаємо, український командир Станіслав Краснов розповів, що бої під Куп'янськом тривають без пауз і вихідних. Ворог безперервно тисне, намагаючись захопити панівну висоту.

Представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш зазначав, що ЗС РФ сконцентрували в районі Куп'янська 42 тисячі військових. Однак не всі ці окупанти перебувають на лінії зіткнення.