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"Син загинув, я і пішов": український військовий зі сльозами розповів, як опинився на фронті (відео)

Анастасія Ковальова
Український військовий "Гуцул" зі сльозами розповів, як опинився на фронті

За словами бійця Івана "Гуцула", раніше він працював трактористом і шофером, але після смерті сина вирушив на фронт механіком-водієм.

Український боєць Іван із позивним "Гуцул" розповів, що прийняв рішення захищати свою країну після того, як його син загинув на фронті. Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай, яка побувала в Куп'янську.

"Гуцул" працюємо механіком-водієм на Куп'янському напрямку — перевозить військових на позиції.

"Тихо під'їжджаю, хлопці вивантажуються, я ховаю машину, щоб дрон не побачив, бо міна прилетить. Працював раніше трактористом і шофером. Прийшов добровольцем", — поділився він.

Також боєць розповів, що після початку повномасштабної війни на фронті загинув його син.

"Син загинув, я і пішов. І воюю. Шкода сина. Ще у 2022 році. Він загинув, і що я буду вдома сидіти? Внучка залишилася, а дід пішов воювати. Мій син добровольцем із перших днів пішов", — розповів Іван.

Після інтерв'ю Есхакзай зізналася у своєму Instagram, що також не змогла стримати сліз, почувши історію військового.

"Біль батька, який втратив дитину на війні, а племінник отримав інвалідність. Брала інтерв'ю і плакала", — зізналася вона.

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Нагадаємо, український командир Станіслав Краснов розповів, що бої під Куп'янськом тривають без пауз і вихідних. Ворог безперервно тисне, намагаючись захопити панівну висоту.

Представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш зазначав, що ЗС РФ сконцентрували в районі Куп'янська 42 тисячі військових. Однак не всі ці окупанти перебувають на лінії зіткнення.