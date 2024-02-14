Треба дати шанс: правозахисник підтримав ідею мобілізації засуджених

Люди із судимістю чи звільнені умовно-достроково мають отримати шанс служити у війську за бажанням, вважає правозахисник Ярослав Гришин.

Українці із судимістю мають мати можливість захищати Батьківщину на фронті. Україна має підтримати таку ініціативу на законодавчому рівні. Так вважає правозахисник Ярослав Гришин, пише OBOZ.UA.

Він переконаний, що судимість чи умовно-дострокове звільнення не може бути підставою звільнення від мобілізації.

"Людина — або судимість, або на умовно-достроковому терміні — приходить у військомат. Каже: "Я патріот, хочу мобілізуватися". Йому кажуть: "Вибач, не можна, тому що в тебе є справа, що ти судимий або на УДЗ (умовно-дострокове звільнення. – ред.) перебуваєш, і ми не можемо тобі дозволити мобілізуватися, тому що таке законодавство", — каже Гришин.

За його словами, це питання особливо актуальне сьогодні і всім треба давати шанс.

"Кожного бійця, кожного солдата, як алмаз, як золото, необхідно залучати шляхом рекордів, шляхом переконання, ретельно навчати й долучати до оборони", — вважає Гришин.

Правозахисник також підтримує моблізацію тих, хто мають підозри, але суд ще не виніс їм вироків.

"Злочини там невеликої тяжкості, середньої, пов'язані з насильством, різне економічно. Треба творчо до цього підходити й давати людям таку можливість, це дуже правильно", — сказав Гришин.

Нагадаємо, нині чинне законодавство забороняє засудженим особам служити у війську. Таких громадян знімають із військового обліку та не поновлюють після відбуття покарання. Законопроєкт про мобілізацію, який ухвалила Верховна Рада в першому читанні 7 лютого, передбачає, що засуджені з умовним терміном добровільно можуть піти служити.

5 лютого заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв заявив, що мобілізація засуджених може стати "робочим інструментом". За його словами, повинні бути командири, які готові рекрутувати ув'язнених і працювати з ними.