Пішов на дно: дрони ГУР атакували російський ВДК "Цезарь Куников", — ЗМІ (фото, відео)

Російські джерела факт ураження ВДК підтверджують, однак зазначають, що члени екіпажу живі. Поблизу ВДК "Цезарь Куников" у Чорному морі перебувають рятувальні човни.

У вівторок, 14 лютого, у Чорному морі українські дрони підбили великий російський десантний корабель "Цезарь Куников". Про це пише видання "Українська правда" з покликанням на власні джереала в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За попередньою інформацією, "Цезарь Куников" затонув.

Офіційно Україна поки не коментувала інцидент. Російські телеграм-канали факт ураження підтверджують. За їхніми словами, члени екіпажу живі.

Фото: Скриншот

Уранці про звуки вибухів у районі Сімеїза, Місхору, Кацівелі писав моніторинговий паблік "Крымский ветер".

У соцмережах уже проводять паралелі. Мовляв, у той же день, що затонув корабель "Цезарь Куников", 14 лютого 1943 року помер радянський офіцері герой Радянського Союзу Цезар Куніков.

О 9:22 паблік "Крымский ветер" опублікував фото з вибухом у Чорному морі. Автори стверджують, що поблизу ВДК "Цезарь Куников" також перебувають рятувальні човни.

Фото: Крымский ветер

Що відомо про корабель "Цезарь Куников"

Це великий десантний корабель проєкту 775.

Довжина — 112,5 м.

Ширина — 15 м.

Осадка — 3,7 м.

Екіпаж — 87 осіб.

Він несе озброєння: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".

Корабель також можна використовувати для встановлення мінних загороджень. Здатний перевезти вантаж вагою 650 т на відстань 4700 миль.

Нагадаємо, уранці 14 лютого в районі Алупки та Ялти місцеві жителі чули вибухи та бачили спалахи в небі. У російському командуванні заявили, що в ніч на 14 лютого збили дев'ять БПЛА, які атакували об'єкти на території окупованого Криму, а також над Бєлгородською та Воронезькою областями.

Від початку повномасштабного українські війська зуміли вивести з ладу 24 бойові кораблі Чорноморського флоту РФ, або близько 33% флоту. Ці цифри оприлюднило Управління стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України 6 лютого.