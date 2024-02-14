Пішов на дно: дрони ГУР атакували російський ВДК "Цезарь Куников", — ЗМІ (фото, відео)
Російські джерела факт ураження ВДК підтверджують, однак зазначають, що члени екіпажу живі. Поблизу ВДК "Цезарь Куников" у Чорному морі перебувають рятувальні човни.
У вівторок, 14 лютого, у Чорному морі українські дрони підбили великий російський десантний корабель "Цезарь Куников". Про це пише видання "Українська правда" з покликанням на власні джереала в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
За попередньою інформацією, "Цезарь Куников" затонув.
Офіційно Україна поки не коментувала інцидент. Російські телеграм-канали факт ураження підтверджують. За їхніми словами, члени екіпажу живі.
Уранці про звуки вибухів у районі Сімеїза, Місхору, Кацівелі писав моніторинговий паблік "Крымский ветер".
У соцмережах уже проводять паралелі. Мовляв, у той же день, що затонув корабель "Цезарь Куников", 14 лютого 1943 року помер радянський офіцері герой Радянського Союзу Цезар Куніков.
О 9:22 паблік "Крымский ветер" опублікував фото з вибухом у Чорному морі. Автори стверджують, що поблизу ВДК "Цезарь Куников" також перебувають рятувальні човни.
Що відомо про корабель "Цезарь Куников"
Це великий десантний корабель проєкту 775.
- Довжина — 112,5 м.
- Ширина — 15 м.
- Осадка — 3,7 м.
- Екіпаж — 87 осіб.
Він несе озброєння: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".
Корабель також можна використовувати для встановлення мінних загороджень. Здатний перевезти вантаж вагою 650 т на відстань 4700 миль.
Нагадаємо, уранці 14 лютого в районі Алупки та Ялти місцеві жителі чули вибухи та бачили спалахи в небі. У російському командуванні заявили, що в ніч на 14 лютого збили дев'ять БПЛА, які атакували об'єкти на території окупованого Криму, а також над Бєлгородською та Воронезькою областями.
Від початку повномасштабного українські війська зуміли вивести з ладу 24 бойові кораблі Чорноморського флоту РФ, або близько 33% флоту. Ці цифри оприлюднило Управління стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України 6 лютого.