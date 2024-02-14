Ситуація надзвичайна складна: Сирський відвідав позиції поблизу Авдіївки та Куп'янська (фото)

За результатами роботи ухвалили низку важливих рішень щодо посилення бойових спроможностей наших військових частин та попередження дій ворога, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирький і міністр оборони Рустам Умєров відвідали позиції ЗСУ на Авдіївському та Куп’янському напрямках. Про це 14 лютого повідомив у своєму телеграм-каналі Олександр Сирський.

"Оперативна обстановка надзвичайно складна та напружена. Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику "м’ясних штурмів", — проінформував він.

Генерал зазначив, що на Авдіївському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак ЗС РФ. Окупанти тут активно застосовують авіацію, використовують керовані авіаційніи бомби, міномети та артилерію по українських позиціях.

Він додав, що разом з міністром оборони Рустемом Умєровим вони поспілкувалися з комбригами і командирами тактичних груп, які ведуть оборонні дії в надзвичайно складних умовах і разом проаналізували наявні ресурси та потреби українських захисників.

"За результатами роботи ухвалили низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин та попередження дій ворога. Ми робимо все можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції", — зазначив Олександр Сирський.

Він зауважив, що командування вживає всіх можливих заходів для мінімізації втрат та збереження життя наших воїнів.

Нагадаємо, що за словами аналітиків DeepState, логістика ЗСУ в Авдіївці тепер перебуває під контролем ворога. Росіяни використовують погодні умови для більш вдалих штурмових дій.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ атакують Сили оборони на трьох ділянках фронту, а українським захисникам нічим відповісти через брак боєрипасів.