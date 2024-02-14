Аеророзвідники показали роботу запалювальних "скидів" проти російських укриттів (відео)

Снаряди скидають за допомогою дронів на укриття російських окупантів. Ці запальні суміші нищать провізію ворога і його техніку.

Боєприпаси-скиди із запалювальною сумішшю використовують українські військові проти російських фортифікацій. Роботу таких снарядів оприлюднили бійці групи ударної аеророзвідки Aerobomber_UA з 30-ї ОМБр ім. князя Констянтина Острозького у своєму Telegram у вівторок, 13 лютого.

Дрони скидають боєприпаси на позиції окупантів, влучають у тентове укриття, під яким, імовірно, був склад провізії та легкозаймистих матеріалів, пише "Мілітарний".

Після ураження ворожої фортифікації починаються невеликі вибухи, які нагадують розриви балонів із газом. У вогнищі видно бляшанки, що підтверджує здогадку про склад провізії.

Нагадаємо, 8 лютого співзасновник проєкту "Мілітарний" Юрій Висовень розповів, що Збройні Сили України застосовують аеростати Aerobavovna, щоб бити окупантів. Ця нова технологія може забезпечити зв'язок для FPV-дронів на відстані 100 км та перебувати у небі тижнями.

13 лютого пресслужба 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади повідомила, що російські окупанти пішли на штурм на Запорізькому напрямку, але опинилися в полоні. Ворожу бронетехніку українські бійці накрили артилерією. Після чого дезорієнтовані ворожі піхотинці поховалися в укриття. На зачистку сірої зони висунулася штурмова група 128 ОГШБр. Внаслідок чого 11 росіян потрапили в полон. Серед них виявилися кілька колишніх в’язнів, кілька дагестанців і житель Санкт-Петербурга.