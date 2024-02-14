РФ наповнює передову радянськими танками: яку загрозу несе застаріла техніка (фото)

Російські танки епохи Холодної війни можуть виконувати на передовій функцію підтримки, яку зазвичай виконують бойові машини піхоти.

У міру того як повномасштабне вторгнення РФ в Україну наближається до трирічної позначки окупанти наповнюють свої передові позиції застарілими танками часів Холодної війни. Зокрема, йдеться про запаси танків Т-80, Т-72, Т-62 і навіть Т-55 кінця 1950-х років. Про те, яку небезпеку вони становлять для Сил оборони, розповіли 13 лютого оглядачі Army Recognition.

Зазнавши невдачі в спробах захопити Київ на початку 2022 року і зіткнувшись із труднощами в нарощуванні виробництва танків, російська армія звернулася до своїх старих запасів. Оглядачі зазначили, що незважаючи на початковий скептицизм, російські війська відремонтували та розгорнули ці застарілі танки на лінії фронту в Україні, продемонструвавши свою адаптивність і винахідливість в умовах матеріально-технічних обмежень.

Спочатку окупанти переобладнали танки в імпровізовані артилерійські платформи для ведення вогню із закритих позицій. Однак у міру того, як бойові дії тривали і втрати танків у ЗС РФ перевищили 2600 одиниць, росіяни почали вводити ці застарілі танки безпосередньо в бій.

Танки Т-55 прямують в Україну

Вік не перешкода

Оглядачі пишуть, що незважаючи на свій вік і обмеження за товщиною броні та вогневою міццю, ці танки становлять значну загрозу для українських військ. Це зумовлено послабленням артилерійської підтримки ЗСУ через дефіцит боєприпасів. Тому сили противника змогли використати ці машини для підтримки, яку зазвичай виконують бойові машини піхоти.

Модернізовані танки Т-62 ЗС РФ на українському фронті Фото: Соцмережi

Також експерти звернули увагу, що частина застарілих танків пройшла деяку модернізацію — на техніку поставили динамічний захист, оснастили новими радіостанціями і металевими екранами від ударів БПЛА. Але частина техніки йде в бій без будь-яких поліпшень порівняно з початковою конфігурацією.

"Присутність цих танків на полі бою підкреслює проблеми, з якими стикаються українські війська, і постійні зусилля з адаптації до мінливих тактики і технологій", — підсумували експерти.

Нагадаємо, аналітики ISW стверджують, що російський ВПК не такий продуктивний, як уявляла собі влада РФ. З огляду на комплекс проблем, з яким стикається військова промисловість Росії, в майбутньому танки Т-54/55 і Т-62 можуть стати основними бойовими танками РФ.