Став другим домом: бійці Легіону "Свобода Росії" анонсували помсту за Харків і нові рейди на Бєлгородщину

Бійці "Легіону" заявили, що за час захисту України Харківщина стала для них другим домом, і вони не можуть спокійно спостерігати, як путінська армія знищує населені пункти регіону.

Бійці Легіону "Свобода Росії", які воюють проти РФ на боці України, анонсували нові рейди у Бєлгородську область. Про це вони повідомили у своєму телеграм-каналі.

"За час захисту України та боїв на Харківщині цей регіон став для нас другим домом. Тому ми не можемо дивитися на те, як окупаційна путінська армія стирає з лиця землі населені пункти Харківської області та сам обласний центр. Легіон не мовчатиме. Ми вже маємо достатньо ресурсів, щоби гідно відповісти всім путінським псам, які запускають ракети по мирних жителях України. Кожен ваш удар по Харкові відтепер матиме наслідки у багаторазовому розмірі", — йдеться в повідомленні

Бійці Легіону "Свобода Росії" зауважили, що добре знають місцевість як Харківської, так і Бєлгородської області, тому будуть навідуватися туди з рейдами і далі.

"Путін перетворив Бєлгород і область на військову зону. Ми це виправимо та демілітаризуємо весь прикордонний регіон Бєлгородської області, щоб мирні жителі могли спати спокійно. У Бєлгороді у нас є сім'ї та друзі, і ми як ніхто зацікавлені, щоб вони були у безпеці. Чим довше триватиме війна, чим більше ударів припадатиме на сплячий мирний Харків – тим швидше і глибше війна переміщатиметься на територію Росії", — кажуть "легіонери".

Нагадаємо, що 5 січня повідомлялося, що у підрозділі російських добровольців Легіон "Свобода Росії" проходить навчання нова група бійців. Зазначається, що вони є мешканцями Сибіру.

15 грудня російські добровольці показали, як підпалили нафтобазу у Воронежі у ніч на 12 грудня. Вони розповіли, що для цієї місії пройшли понад 200 кілометрів та витратили лише сірники.