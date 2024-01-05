Легіон "Свобода Росії" поповнився новими бійцями: як проходять навчання (фото)

Російські добровольці розповіли, що новобранці проходять навчання протягом 2-3 місяців. Там їх навчають витривалості, вогневої підготовки, інженерної справи та військової медицини.

Related video

У підрозділі російських добровольців Легіон "Свобода Росії" проходить навчання нова група бійців. Зазначається, що вони є мешканцями Сибіру. Відповідне повідомлення з’явилося в офіційному Telegram підрозділу.

"Вчимося, вдосконалюємося, ростемо", — йдеться у повідомленні.

У підрозділі наголосили, що у Росії живої сили поки що більше, відтак кожен із їхніх військових повинен працювати за чотирьох.

Один із бійців із позивним "Лютик", який вже закінчив навчання, розповів, як проходить типовий день новобранця. За його словами, аби потрапити у формування добровольців потрібно спершу пройти "курс молодого бійця", який триває близько 2-3 місяців.

Фото: Легіон "Свобода Росії"

За цей час бійців навчають витривалості, вогневої підготовки, інженерної справи, військової медицини тощо.

День у добровольця розпочинається о 06:40 ранку, після чого вони заправляють ліжка та розминаються. Вже о 8 годині бійцям видають зброю.

Важливо

"Росія готова вибухнути": Легіон "Свобода Росії" пообіцяв повалити Путіна військовим шляхом

Як розповів військовий, спочатку новобранцям видають старенькі автомати Калашникова. Однак вже через декілька тижнів вони можуть навчатися з американськими гвинтівками М-16, які носять із собою цілими днями.

Далі із незарядженими гвинтівками вони проводять заняття на вулиці, де відпрацьовують стійки для ведення вогню, навчають, як правильно перезаряджати зброю, та різні способи тактичного переміщення у групі.

Фото: Легіон "Свобода Росії"

Декілька разів на тиждень бійці підрозділу замість сніданку та занять на вулиці одягають повне екіпірування та у вантажівках їдуть на стрільбище.

Як розповідає доброволець, під час навчання інструктори не економлять патрони, адже бійці повинні відмінно володіти зброєю.

Після обіду добровольці проходять лекції чи дивляться навчальний фільм. Також вони можуть виконати творче завдання, до прикладу, написати есе у якому пояснити, що для нього свобода.

Ближче до 16 годині новобранці Легіону риють окопи, продовжують практичні заняття тощо. На базу вони повертаються вже ввечері о 19 годині, де переодягаються та виходять на фізичну підготовку. Після цього бійці вечеряють, здають зброю, миють підлогу, шикуються та лягають спати.

Фото: Легіон "Свобода Росії" Фото: Легіон "Свобода Росії"

Додамо, Легіон "Свобода Росії" є підрозділом у складі Інтернаціонального легіону, який сформований із російських військовополонених та російських добровольців. Формувати підрозділ почали у березні 2022 року. Зазначалося, що легіон складається із двох батальйонів.

Добровольці воюють на стороні України та борються проти режиму Володимира Путіна та несе цінності вільної людини Нової Росії, а саме: свободу слова, свободу волевиявлення, свободу обирати своє майбутнє. Також вони заявляли, що основною їхньою метою є збереження Росії у кордонах 1991 року.

Нагадаємо, 15 грудня російські добровольці показали, як підпалили нафтобазу у Воронежі у ніч на 12 грудня. Вони розповіли, що для цієї місії пройшли понад 200 кілометрів та витратили лише сірники.

Також 17 грудня бійці повідомили, що атакували опорний пункт окупантів у Бєлгородській області. У Легіоні зазначили, що штурмові групи виконали всі поставленні завдання та успішно повернулися на територію України.