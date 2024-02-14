Пустушка на кораблі: експерти помітили на китайському авіаносці Liaoning макет J-35 (фото)

Новітній стелс-винищувач J-35 НВАК може стати основним палубним винищувачем і буде інтегрований не тільки з авіаносцем Fujian з катапультними системами запуску.

Новітні китайські стелс-винищувачі J-35 можуть стати частиною авіаносної групи Liaoning Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Військові експерти звернули увагу на фото, що з'явилося в соцмережах, де на палубі китайського авіаносця помічено макет J-35, що свідчить про наміри інтегрувати літак у Військово-морський флот КНР. Про це йдеться в матеріалі Bulgarian Military від 14 лютого.

Військовий оглядач Алекс Лак опублікував на своїй сторінці в соцмережах пост із зображеннями китайського авіаносця Liaoning, на борту якого стояв макет винищувача J-35. Він припустив, що так китайські військові мають намір зробити цей літак основним палубним винищувачем, який замінить нинішні J-15.

У зв'язку з цим автори публікації зазначають, що присутність макета на Liaoning, першому китайському авіаносці, свідчить про прогрес в інтеграції J-35 у військово-морський флот країни. Це також підвищує ймовірність розгортання винищувача на наявних китайських авіаносцях, які не оснащені катапультними системами запуску, а покладаються на трампліни.

Макет J-35 на авіаносці Liaoning

Макет J-35 на авіаносці Liaoning

Макет J-35 на авіаносці Liaoning

Які перспективи

Який же інтерес являє собою ця подія? Річ у тім, що спочатку передбачалося оснастити літаками J-35 авіаносець Type 003 Fujian, що будується, з електромагнітною системою запуску літаків. Майбутній авіаносець буде оснащений інноваційною технологією зльоту за допомогою катапульти, але із затримкою повернення (CATOBAR), а також складною електромагнітною системою запуску літальних апаратів (EMALS).

А Liaoning і другий китайський авіаносець Shandong працюють за принципом короткого зльоту із затримкою (STOBAR), використовуючи трампліни для зльоту і троси для посадки.

Наразі обидва авіаносці покладаються виключно на J-15, який є копією російського Су-33. Але в перспективі вони будуть замінені на новітні машини, а наявність додаткових палуб для зльоту не тільки полегшить цей процес.

Раніше в Китаї опублікували кадри авіаносця Fujian, який має стати першим авіаносцем із катапультою для запуску літаків. Він стоїть на корабельні Changxing Jiangnan, де проходить фінальне оснащення.