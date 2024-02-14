"Із цим треба справлятися": у Раді заговорили про заходи щодо Telegram (відео)

За словами голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим'юк, саме Telegram посідає 1-ше місце за кількістю дезінформації, тому необхідно продумати наступні кроки, щоб це виправити.

Месенджер Telegram може бути небезпечним для користувачів по всьому світу і про це вже заговорили навіть у Європі. В Україні також обговорюється питання його регулювання. Про це заявила голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

За її словами, якщо брати компанію Meta, до якої входять соціальні мережі Instagram і Facebook, то з ними можна вести комунікацію, адже у них є спеціальні представництва. Про Telegram такого сказати не можна.

Також, як заявила Ольга Герасим'юк, саме Telegram перебуває на 1-му місці за дезінформацією. Навіть якщо брати події в Бучі та Київській області, які відбулися там під час окупації росіянами.

"Буквально минулого тижня я чула від певних народних депутатів думки про те, що нам потрібно вживати серйозних заходів. Інша справа — які пропонуються законопроєкти, їх треба добре продумувати і продумувати заходи. Але те, що з цим треба справлятися — це факт", — заявила Ольга Герасим'юк.

До слова, окремо було додано, що вже 8 Telegram-каналів місцевого значення зареєструвалися як медіа, що не може не тішити голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Вона вважає, що це значно спрощує діалог, адже відомо з ким іде розмова.

Нагадаємо, 14 лютого представник ГУР МОУ Андрій Юсов заявив, яку загрозу може нести Telegram для України. За його словами, Київ вибудовує комунікацію з платформами, які викликають певні питання. Із Telegram виходить найскладніше, але робота триває.