ЦРУ забороняє своїм аналітикам використовувати Telegram, — Bloomberg

За даними журналістів, уряд США дедалі більше турбує можливість витоку даних унаслідок небажаного використання інформації.

Related video

Аналітики ЦРУ, які займаються збором інформації з відкритих джерел (OSINT), не можуть використовувати свої комп'ютери для доступу до популярного месенджера Telegram, який часто використовується російськими військовими блогерами, які висвітлюють війну в Україні.

Як повідомляє Bloomberg, заборона стосується не тільки робочих комп'ютерів, а й особистих пристроїв аналітиків. Це змушує їх залишати територію ЦРУ, щоб отримати доступ до застосунку, який став популярним серед російських військових блогерів та аналітиків. Інсайдери, ознайомлені з ситуацією, підкреслюють, що такі запобіжні заходи зумовлені занепокоєнням уряду щодо можливих джерел даних і небажаного використання інформації.

Згідно з публікацією видання, розвідка США наразі зміцнює свої зусилля в галузі аналізу інформації з відкритих джерел (OSINT). Найближчими місяцями планується впровадження нової стратегії OSINT, спрямованої на координацію, збір даних і створення поліпшених інструментів для ефективної роботи в цій сфері.

Однак уряд побоюється, що у випадку з OSINT проблема полягає в тому, щоб виокремити корисні відомості з немислимого обсягу інформації, доступної в цифровому вигляді.

"Нашою найбільшою слабкістю в OSINT були величезні масштаби того, скільки ми збираємо", — каже Ренді Ніксон, директор підрозділу ЦРУ по роботі з відкритими джерелами інформації.

Як пишуть американські журналісти, Офіс Ніксона розробив інструмент, схожий на ChatGPT, який використовує штучний інтелект для сортування чимраз більшого потоку даних. Тепер цей інструмент доступний тисячам користувачів у федеральному уряді, він спрямовує аналітиків до найважливішої інформації та автоматично узагальнює вміст.

Нагадаємо, 17 січня стало відомо, що з месенджера Telegram зникли канали, які висвітлювали протести в російському Башкортостані. Протягом двох днів було заблоковано шість Telegram-каналів, які поширювали інформацію про події в Башкирії.

Раніше, 28 грудня 2023 року, у месенджері Telegram стався масштабний збій. Користувачі скаржилися на те, що повідомлення не надходили й чати не функціонували.