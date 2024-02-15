Усе ще недостатньо: на тлі війни в Україні ЄС нарощує виробництво зброї, — WSJ

За словами журналістів, незважаючи на всі зусилля, на Європу ще чекає довгий і важкий шлях до незалежності від військової підтримки США. Особливо це актуально на тлі агресивної політики Росії.

Європа збільшила військові витрати. Виробники зброї працюють цілодобово, а нові заводи продовжують відкриватися. Про це пише видання Wall Street Journal.

За словами журналістів, незважаючи на всі зусилля, на Європу ще чекає довгий і важкий шлях до незалежності від військової підтримки США. Особливо це актуально на тлі агресивної політики Росії.

Видання пише, що 2024 року вперше за десятиліття європейські члени НАТО разом витратять 2% сукупного валового внутрішнього продукту на свої збройні сили, про що заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

Щоправда, як вважають критики зі США, навіть цих витрат може бути недостатньо, щоб компенсувати десятиліття низьких інвестицій в оборонний сектор. Ба більше, мета європейських витрат може стати предметом дебатів. Так, майже дві третини грошей, які європейські уряди пообіцяли витратити на військову техніку від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, спрямовано американським підрядникам.

У матеріалі йдеться про те, що європейці та деякі політики в США дедалі гучніше заявляють, що переозброєння Європи вигідне насамперед американським виробникам. Реактивні винищувачі F-35, ракетні установки Himars і системи протиракетної оборони Patriot користуються великим попитом у європейських урядів. Щоправда, такі тенденції негативно впливають на європейських постачальників озброєнь.

Нагадаємо, представник США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Україна не отримає запрошення до НАТО цього року. Постпред США при НАТО Джуліанна Сміт припускає, що Альянс "зможе сигналізувати про зближення з Україною" і порадила стежити за подальшим розвитком подій.