Україна отримає "досить пристойну" кількість ракет для ППО, — Буданов

Керівник ГУР Міноборони відмовився назвати точну кількість ракет та країни, що їх нададуть, бо це "становить таємницю".

Україна у 2024 році отримає від західних партнерів додаткові ракети для систем протиповітряної оборони та протикорабельних комплексів. Про таке за результатами засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в коментарі "ICTV".

За його словами, широка коаліція підтримки України — непохитна. Партнери заявили про продовження підтримки в усіх сферах.

"Особливо можу відмітити підтримку по наданню додаткових ракет для нашої ППО та ракет для протикорабельної оборони. Тобто, для протикорабельних ракетних комплексів", — заявив Буданов.

Водночас керівник ГУР відмовився назвати кількість ракет та країни, що їх нададуть, бо це, за його словами, "становить таємницю", але оцінив цю кількість як "досить пристойну".

Нагадаємо, у середу, 14 лютого відбулося 19-те засідання у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Рустем Умєров перемовини назвав плідними. Офіційно почала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до якої приєднались 15 країн. Триває робота щодо спільного виробництва артилерійських систем і снарядів. Щодо надходження сучасних винищувачів F-16, то, за словами очільника Міноборони, все "йде за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами".

Раніше, 9 лютого, представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що США продовжують постачати Україні озброєння для ППО. Це можливо у межах програми "Ініціатива сприяння безпеці в Україні" (USAI).