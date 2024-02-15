"Моліться за воїнів": українців попередили про нову ворожу ІПСО (фото)

У соцмережах з'являться дописи, автори яких закликають молитися за українських бійців. У Центрі стратегічних комунікацій закликали не довіряти таким надмірно емоційним дописам і закликам, оскільки ворог маніпулює навіть темою релігії.

У мережу почали з'являтися дописи із закликами молитися з українських бійців. У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що це ІПСО російських спецслужб.

"Бачите повідомлення із закликами молитися за українських воїнів, які опинилися в оточенні? Не поспішайте їм вірити, ймовірно, це — ворожа ІПСО", — йдеться у повідомленні.

У Центрі розповіли, в мережі ширяться дописи, автори яких закликають молитися за українських бійців. Зокрема, за дві бригади, що опинилися в оточенні 40 тисяч російських окупантів під Авдіївкою Донецької області.

Більшість таких дописів — це робота російських спецслужб. Про це може свідчити:

відсутність конкретики щодо бригади та місця бойових дій. Загалом пропагандисти використовують емоції, аби отримати максимальне охоплення;

ворог може згадувати "молитовний відділ" у дописах, проте незрозуміло, в якій структурі існує він;

дописи можуть бути російською мовою;

під публікаціями в коментарях закликають українських бійців здатися.

"Росіяни не гребують маніпулювати навіть такими інтимними сферами як релігія, тому не слід довіряти надмірно емоційним дописам і закликам", — додали в Центрі.

Нагадаємо, 26 січня стало відомо про те, що фахівці Міністерства закордонних справ Німеччини виявили систематичну інформаційну кампанію Російської Федерації в соціальних мережах. Зокрема, ворог створив фейковий акаунт міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, де опублікував допис, що війна в Україні закінчиться через три місяці. Ця публікація сподобалася 389 користувачам, ще 45 людей поділилися ним в соцмережах із хештегами, які не мали зв'язку з політикою, проте були популярними.

23 січня в. о. керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Шаповалов заявив, що наприкінці грудня 2023 року РФ розпочала дезінформаційну компанію проти українського президента Володимира Зеленського.