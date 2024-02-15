Помста за знищений корабель: українців закликали не ігнорувати тривоги 15 лютого (відео)

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, війська РФ зазнали серйозних репутаційних втрат через БДК "Цезар Куніков". І керівництво Кремля хоче показати внутрішній російській аудиторії, що за корабель помстилися.

У Повітряних силах попросили жителів України не ігнорувати повітряні тривоги особливо сьогодні, 15 лютого. Ці побоювання пояснюються можливою помстою окупантів за втрату БДК "Цезар Куніков", який затонув напередодні, 14 лютого. Про це попередив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Зараз у нас тривога, пов'язана зі зльотом МіГ-31К, — пояснив спікер. — Поки що є інформація про один борт, але в кінцевому підсумку хотів би пояснити, що сьогодні особлива увага має бути до повітряних тривог".

Гнат про обстріл 15 лютого (з 0.44)

Представник Повітряних сил пояснив, що російські війська зазнали серйозних репутаційних втрат через великий десантний корабель "Цезар Куніков". За словами Ігната, російське керівництво хоче показати внутрішній російській аудиторії, що за втрату судна помстилися. І, найімовірніше, вже публікують якісь кадри сьогоднішньої атаки по Україні, на підтвердження того, що це вже зробили.

З цієї причини подальших ворожих дій виключати не варто.

"Дотримуйтесь, будь ласка, попереджень і бережіть себе та своїх близьких", — сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що під час ранкової атаки 15 лютого на Україну російські війська застосували 26 ракет. Вибухи прогриміли в деяких регіонах — і постраждали цивільні.

Також повідомлялося, що під час атаки зафіксовано влучання в Запоріжжі, Львові та Полтавській області. ППО знищили всі російські ракети, що летіли на Київ.