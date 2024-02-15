Мобілізація в Україні: чи дозволять підприємствам бронювати 100% чоловіків

Законодавство не дозволяє бронювати ФОПів, а Міноборони проти гіг-контрактів. Компаніям, які є резидентами Дія.City, легше отримати статус критичного підприємства, розповів заступник голови Мінцифри Олександр Борняков.

Заступник голови Мінцифри Олександр Борняков заявив, що в Україні зрозуміла система бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

"Сьогодні існує може й не дуже проста, але зрозуміла система бронювання. Для критичних компаній бронюється 50% військовозобовʼязаних", — сказав Олександр Борняков.

Скількох працівників можна забронювати від мобілізації

Він зазначив, що це був важкий компроміс, оскільки військові хотіли, аби було менше бронювання, тоді як Мінцифри більше, проте домовилися наполовину. Борняков наголосив, що не можна дозволити бронювати 100% чоловіків, оскільки тоді не буде кому воювати.

"Люди вважають, що тих, кого не забронювали, 50%, відразу заберуть на війну. Але ми робили зріз з опитування — немає ситуації, коли 50% на наступний день просто забирають. Це міф", — повідомив він.

Борняков зауважив, що компаніям, які не є резидентами Дія.City, буде важко отримати статус критичного підприємства та забронювати своїх працівників. Тоді як наявність статусу резидента спрощує отримання статусу критичної компанії.

Чому не можна бронювати ФОПів

Українське законодавство забороняє бронювати ФОП. Також Міноборони не хоче дозволити бронювати гіг-контрактів через нібито відсутність спеціальностей, на відміну від штатних працівників.

"Якщо людина працює на гіг-контракті, він завершується, то вона може написати заяву і перейти на штатну позицію", — пояснив він.

Крім цього, він розповів, що існує проблема серед айтівців, які фактично не стоять на обліку. Вони не хочуть йти до ТЦК, додав Олександр Борняков.

Нагадаємо, існують підстави, які дозволяють чоловікам не приходити до ТЦК та СП, навіть якщо ті отримали повістки. Проте потрібно надати відповідні документи на їхнє підтвердження.

Раніше заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного в м. Київ територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Новосядлий розповів, що українське законодавство не визначило конкретних місць для вручення повісток. Тому заходи з оповіщення можкть здійснюватися будь-де.