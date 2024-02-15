БПЛА, бронемашини і вантажівки: Іспанія, ФРН і Британія анонсували нові пакети допомоги

Велика Британія спільно з Латвією очолить "коаліцію безпілотників", Німеччина дає протимінні машини й вантажівки MAN KAT1 A1, а Іспанія анонсувала постачання різних видів зброї для протиповітряної оборони.

Іспанія передає Україні броньовані гусеничні машини M113 та інше обладнання. Два бронетранспортери переобладнали в машини швидкої допомоги. Про це заявила міністерка оборони країни Маргарита Роблес на 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", повідомляє пресслужба Міноборони Іспанії.

Також Київ отримає кілька пожежних, снігоприбиральних машин і машин для перевезення особового складу. Окрім того, Роблес без деталей анонсувала постачання різних видів зброї для протиповітряної оборони, операцій "повітря-повітря" і військово-морських операцій.

В Іспанії триває підготовка українських військ. Темпи навчання міністерка оборонного відомства країни назвала "дуже хорошими". Українські бійці удосконалюють володіння системами Patriot, NASAMS і Hawk, а також опановують планування і проведення підводного розмінування.

Про пакет військової допомоги оголосила і Німеччина. Міністр оборони країни Борис Пісторіус заявив, що генеральний інспектор ЗС ФРН генерал Карстен Бройер пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України в розмірі понад 100 мільйонів євро. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Німеччини.

протимінні машини із захистом від засідок (MRV);

77 вантажівок MAN KAT1 A1;

медичне обладнання;

комплекти запасних частин для різних систем озброєння.

Велика Британія спільно з Латвією очолить "коаліцію безпілотників" в рамках якої Україна отримає дрони на суму 250 мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

"Цього року ми збільшили нашу допомогу до 2,5 млрд фунтів стерлінгів і виділили 200 млн фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників, що робить нас найбільшим постачальником безпілотників Україні. Сьогодні ми йдемо ще далі. Я з гордістю оголошую, що Велика Британія та Латвія спільно очолять міжнародну коаліцію з розбудови життєво необхідного для України потенціалу безпілотників", — заявив британський міністр оборони Грант Шеппс.

Нагадаємо, 14 лютого відбулася 19 зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про старт роботи Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до якої доєдналися вже 15 країн.

10 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Франція передасть Україні артилерійські системи "Цезар" і снаряди до них у межах Коаліції артилерії, заснованої Парижем і Вашингтоном.