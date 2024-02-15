"Бракувало повітря": полонений розповів про підземну вилазку в тил ЗСУ під Авдіївкою (відео)

Російські окупанти мали подолати понад 2 км у тунелі висотою трохи більше метра. Українські захисники змогли вчасно виявити ворога й знищили одну з груп й взяти в полон одного з штурмовиків.

В ході битви за Авдіївку російські окупанти провели операцію з проникнення в тил Силам оборони. Один з учасників операції розповів деталі в інтерв'ю журналісту Дмитру Карпенку.

Військовополонений каже, що в січні у них великі втрати. За добу було 70 вбитих росіян. На 6 січня в його підрозділі залишилось 24 осіб. Він розповів про те, що підземна операція почалася з території приватного сектору, де зробили вхід у водогінну трубу. При цьому входів було одразу декілька. Його група після відновлення склала 50 бійців, які мали пройти через трубу. Операція почалася 19 січня й вони мали пройти 2600 метрів.

Під час перебування під землею їм бракувало повітря й вони, за словами полоненого, йшли по пояс у воді. Висота труби була близько 120 см, тому деякі не могли йти і їх кидали. Загалом вони провели 10 годин у водогінній трубі і вирили самі собі вихід на поверхню. У деяких розпочались галюцинації, істерика, паніка. Двоє застрелились.

Після виходу з-під тунелю вони потрапили під обстріл Сил оборони. Спочатку почав працювати по групі ЗС РФ український снайпер, а далі кулеметник. Захисники почали зачистку й знищили групу окупантів, а один здався у полон.

Нагадаємо, 15 лютого бійці ЗСУ розказали про хід оборони під Авдіївкою. Воїни бʼються за кожний метр.

Раніше ЗМІ писали, що битва за Авдіївку стане випробуванням для головнокомандувача Олександра Сирського.