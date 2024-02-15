Найбільший відсоток у Європі: 80% фінів готові воювати, якщо РФ нападе, — соціолог

За словами журналіста-соціолога Арсенія Свинаренка, Росія є великою загрозою для всіх, але жителі Фінляндії в більшості своїй готові стати на захист Батьківщини.

Приблизно 80% опитаних громадян Фінляндії готові захищати свою країну на фронті, якщо Російська Федерація здійснить вторгнення. Такі цифри озвучив журналіст-соціолог фінської Спільноти досліджень молоді Арсеній Свинаренко в ефірі телеканалу "Київ 24".

За його словами, опитані люди здебільшого готові захищати свою батьківщину в будь-якому разі, навіть якщо результат такого захисту здаватиметься невизначеним.

"Тобто, великого розміру Росія і великого розміру російська армія є загрозою, але переважна більшість (фінів, — ред.) готові захищати Фінляндію у 80%", — заявив Арсеній Свинаренко.

Водночас він зазначає, що проведене опитування показало, що громадяни до 25 років рідше висловлюють свою готовність захищати Фінляндію в разі нападу агресора. За останні кілька років ця статистика стала ще нижчою. Якщо раніше було 77%, то зараз — 69%.

При цьому, якщо брати опитування по всій Європі, то відсоток тих, хто готовий захищати свою батьківщину в разі нападу, найвищий саме у Фінляндії, продовжив Арсеній Свинаренко.

Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що кожен шостий громадянин Німеччини та Польщі готовий захищати свою країну в разі війни з РФ. Згідно з результатами опитування, 40% німців за жодних обставин не візьмуть до рук зброю, а кожен третій поляк готовий тікати в безпечне місце.

15 грудня 2023 року повідомлялося, чи готові українці на поступки заради якнайшвидшого закінчення війни. Соціологи кажуть, що в Україні збільшується кількість тих, хто готовий на територіальні поступки в обмін на закінчення війни. За півроку їхня кількість зросла на 6%, а за рік на 8%.

Опитування, опубліковане 10 лютого 2023 року, показувало, що чверть німців покинули б ФРН у разі війни з РФ, а ось боротися за батьківщину були готові 11%. За даними дослідження, кожен десятий німець готовий добровільно захищати свою батьківщину (5%). Ще 6% дорослих громадян ФРН очікують призову на фронт у разі початку військових дій з РФ.