Підгорає щодня: РФ готує аеродроми до можливих атак, — Ігнат

За словами спікера командування Повітряних сил, для успішних ударів по ворожих об'єктах Україна дедалі частіше застосовує БПЛА великого радіусу дії.

Росія активно готує свої військові аеродроми до можливих масованих атак. Водночас в окупантів регулярно відбуваються інциденти та аварії на їхніх об'єктах. Це змушує їх вживати заходів щодо забезпечення захисту своїх військових об'єктів. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі виданню "24 Канал".

Зазначається, що Україна все частіше завдає ударів по аеродромах супротивника, застосовуючи для цього крилаті ракети та ударні безпілотні літальні апарати. У зв'язку з цим, російське міністерство оборони провело перевірку своїх військових аеродромів на стійкість до можливих масованих ударів.

"Хіба в них не підгорає щодня? Щось підгорає, тому, звичайно, вони хочуть більше захистити свої об'єкти. Це зрозуміло. Україна все частіше застосовує різні засоби повітряного нападу. Зокрема, ударні БПЛА великого радіусу дії", — сказав Ігнат.

Російські аеродроми не розташовані на кордоні, а будуються на віддалених територіях. Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що українські збройні сили вже неодноразово завдавали ударів по аеродромах противника. Особлива увага приділяється тимчасово окупованим територіям, включно з Кримом.

"Повітряні сили скільки разів уже по різних аеродромах діставали крилатими ракетами. І, відповідно, інші Сили оборони, які мають можливість робити це безпілотниками ударними. І досить-таки успішно", — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, стало відомо, що внаслідок ракетного удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму в середу, 31 січня, уражено командний пункт російських окупантів.

У вівторок, 13 лютого, в тимчасово окупованому Криму на аеродромі "Саки" в селі Новофедорівка сталася пожежа. Неподалік від місця пожежі розташована стоянка військової техніки та майданчик радіолокаційної станції (РЛС).