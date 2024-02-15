Із 13 великих десантних кораблів ЧФ РФ на ходу залишилося лише 5, — ВМС ЗСУ (відео)

За словами Дмитра Плетенчука, втрати росіян у морі колосальні, адже більшість із кораблів не підлягають відновленню або в ремонті. Про десантні операції окупанти можуть на найближчий час забути.

У Російській Федерації залишилося всього 5 великих десантних кораблів Чорноморського флоту, які все ще на ходу. До війни їх було щонайменше 13. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, такі втрати значно знижують десантні можливості противника. Відповідно, загроз із висадкою десанту має стати значно менше, адже реалізувати це ЗС РФ буде вкрай складно.

"Ці операції зараз і так, у принципі, фактично неможливі і з огляду на наявність ракетних берегових артилерійських військ Військово-морських сил, і з огляду на те, що сухопутна операція в цьому напрямку неможлива. Проте свого часу вони відтягнули досить багато ресурсів з інших напрямків в очікуванні цієї висадки", — заявив Дмитро Плетенчук.

Окремо речник Військово-морських сил додав, що знищений корабель у Чорному морі використовувався часто для вирішення логістичних завдань. Тобто, подібні судна були в якості поромів або з їхньою допомогою перевозили цивільних, якщо виникали проблеми з Кримським мостом.

Зараз же, через майже два роки повномасштабної війни, у російського Чорноморського флоту залишилася третина кораблів.

"Якщо брати великі десантні кораблі, то з 13 одиниць, які на початок повномасштабного вторгнення були в розпорядженні Чорноморського флоту, на ходу залишилося лише 5, ще 4 — у ремонті і 4 знищено. Що стосується загальної картини, то можна сміливо стверджувати, що третина цих кораблів уже в принципі не існує. Ще 15 одиниць перебуває в ремонті, але вони зберігають своє основне бойове ядро. Це носії крилатих ракет", — продовжив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося, що Чорноморський флот РФ втрачає по кораблю на місяць, про що писало видання Forbes. Російський флот почав повномасштабне вторгнення в Україну з дев'ятьма десантними кораблями. За два роки важких боїв українці підірвали або потопили три кораблі проєкту 775 (у кодифікації НАТО — Ropucha (жаба — пол.) та проєкту 1171 "Саратов" і "Тапір".