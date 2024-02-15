Сили оборони відбили позиції у росіян під Іванівським на Бахмутському напрямку, — бійці ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 4 атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Сили оборони України змогли повернути свої позиції в районі села Іванівське на Донеччині. Також вони відкинули окупантів на певну відстань від населеного пункту. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов.

"Вночі противник протиснувся до перших будинків Іванівського, зранку хлопці повернули позиції під контроль та трошки відкинули п**орів назад. Поки тихо, прилетіло 2 КАБи, готуємося до нічних накатів", — йдеться в повідомленні.

Раніше інший український захисник в телеграм-каналі "Бахмутський Демон" повідомив, що бійці тримають Іванівське з усіх сил.

В ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 15 лютого повідомлялося, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 4 атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Нагадаємо, що 15 лютого командування ОСУВ "Таврія" повідомило, що окремі підрозділи Сил оборони України в районі Авдіївки почали подекуди відходити на більш вигідні рубежі.

14 лютого повідомлялося, що 3-тя окрема штурмова бригада 15 лютого підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.