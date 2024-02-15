Під Авдіївкою загинув чеський доброволець, який воював за Україну, — МЗС Чехії

Загибель військового підтвердив прес-секретар відомства Деніел Дрейк. Загалом в Україні загинули вже чотири чеських громадянина.

Минулими вихідними в Авдіївці загинув громадянин Чехії, який перебував у лавах ЗСУ добровольцем. Про це розповів представник чеського МЗС Деніел Дрейк, передає портал CTK.

"Я можу підтвердити, що громадянин Чехії загинув у вихідні під Авдіївкою", — сказав представник зовнішньополітичного відомства країни.

Повідомлення про загибель добровольця раніше публікувалися в соцмережах. Загалом в Україні загинули вже чотири громадянина Чехії.

Перший — у боях із російськими окупантами на Донбасі в червні 2022 року. У березні 2023-го загинув другий доброволець. За два місяці загинув засновник проєкту "Фенікс", чеський медик, який дістав важкі осколкові поранення на Донбасі, згодом його перевели до військового госпіталю в Празі.

Становище в Авдіївці

За повідомленнями DeepState, 15 лютого російські війська просунулися далі населеного пункту Ласточкине і на півдні Авдіївки. Російські джерела заявляють про контроль над 17,5% міста. У ISW підтвердили 15,4% окупованої міської території станом на 14 лютого.

Нагадаємо, що 3-тю штурмову бригаду ЗСУ перекинули в Авдіївку для прикриття гарнізону. Журналісти зазначили, що очевидна мета бригади — утримати коксохімічний завод. Потенційно ця територія може стати північним якорем нової, менш відкритої лінії фронту.

Також повідомлялося, що, за словами Євгена Дикого, мета перекидання підкріплень в Авдіївку — або відкинути ворога з "дороги життя", або забезпечити повноцінний відхід ЗСУ. На цьому напрямку зосереджено 40 тисяч бійців ЗСУ, зазначив ветеран АТО.