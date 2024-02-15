Росіяни стали вчити українську мову для кампаній проти України, — СБУ (відео)

За словами співробітника СБУ Олександра Мельниченка, у підробках офіційних документів трапляються казуси. Але в онлайн-коментарях, які залишають кремлеботи, рівень мови помітно зростає.

Ворожі пропагандисти готують нові інформаційні кампанії проти України й волею-неволею вчать українську мову. Частина з них — українці, інші — люди, які за 10 років війни освоїли мову. Про це заявив представник СБУ Олександр Мельниченко в коментарі "Новини.LIVE".

За словами представника силового відомства, деякі фейки росіянам даються складно, це стосується підробки офіційних документів.

Представник СБУ Олександр Мельниченко — про інформаційні кампанії

"Але що стосується роботи ботів — там просте коментування. Бачимо, що рівень української мови — це один із позитивів, росіяни стали вчити українську мову", — зазначив він.

Він зазначив, що спецслужби РФ відстежують соцмережі України і шукають події, які могли б викликати резонанс.

"Поширити панічні настрої, дискредитувати політичне керівництво. Потім масштабують зазначені негативні моменти", — зазначив він, додавши, що для цієї мети росіяни використовують "агентуру впливу і корисних ідіотів".

За словами Мельниченка, російський посил українцям простий: не йдіть захищати свою країну — цієї мети вони прагнуть досягти і докладають зусиль.

Нагадаємо, що російському олігарху Олегу Дерипасці оголошено підозру, а його топменеджерів затримали. За відомостями СБУ, фігуранти справи були причетні до фінансування постачання до РФ гуртових партій гірських порід для виплавки сталі, що використовується як сировинний матеріал у виробництві балістичних ракет "Іскандер".

Також повідомлялося, що співробітників СБУ, які вели стеження за Bihus.Info, відправили в зону бойових дій.