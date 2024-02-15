"Пекельні бої": що нині відбувається в Авдіївці (відео)

Українські війська в районі Авдіївки перебувають в умовах складної оборони, адже в місті тривають найважчі бої за всю історію повномасштабної війни.

Нині тривають жорстокі бої за АвдіївкуДонецької області. Російські окупанти роблять постійні спроби атакувати і захопити місто. Фокус зібрав усі відомі на даний момент факти про цей напрямок.

У 3-й ОШБр розповіли про ситуацію в Авдіївці

За словами прес-офіцера 3-ї ОШБр Олександра Бородіна в коментарі виданню "Радіо Свобода", наразі співвідношення сил у районі Авдіївки становить приблизно один до семи. Обстановка на цьому напрямку оцінюється як "критична".

"Потрібно розуміти, що тут проти нас дві армії. Співвідношення приблизно один до семи. Це дуже серйозний виклик", — сказав він.

За словами військового, бої за Авдіївку відрізняються від усіх інших напрямків.

"Якщо порівнювати з Бахмутом, де ми теж були в обороні під час "Вагнера", то там була суміш між "зеками" і "спецурою", то тут лінійні бригади механізовані Російської Федерації та фахівці з ГРУ. Тобто це, напевно, найсерйозніший кулак Російської Федерації в Україні", — каже Бородін.

Наразі українські війська в районі Авдіївки перебувають в умовах складної оборони, повідомляє Бородін.

"Деякі підрозділи працюють у нас на 360 градусів, тобто дійсно ситуація важка, і один з елементів — те, що ворог може на деяких ділянках вражати майже повністю на 360 градусів. Це не говорить, що ми повністю в оточенні, але це означає, що вражати він може", — каже Бородін.

ЗСУ почали частковий відступ з Авдіївки

У виданні The Washington Post повідомили, що Сили оборони України в четвер, 15 лютого, почали частковий відступ з Авдіївки Донецької області.

"Зруйнований коксохімічний завод Авдіївки, ймовірно, стане останнім українським оплотом у місті", — йдеться в повідомленні.

Також у виданні з посиланням на українських військових повідомляється, що повний вихід із міста — це лише питання часу, оскільки "частковий вихід уже почався".

Крім того, у джерелі зазначають, що окупанти намагаються обійти коксохімічний завод і оточити його. Тому українські сили "будуть змушені відступити".

Третя штурмова показала кадри з Авдіївки

Бійці Третьої штурмової бригади показали кадри з Авдіївки. Українські військові зазначають, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були в Бахмуті.

"Наша Третя штурмова виконує бойові завдання в умовах, які навіть нам було складно уявити. Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника — ворога величезна кількість, пруть з усіх боків", — написав він.

Заступник командира зазначив, що бої в Авдіївці в рази пекельніші, ніж найгарячіші битви цієї фази війни.

На Авдіївському напрямку не вистачає зброї

У виданні BBC написали, що, незважаючи на гостру нестачу зброї, Україна продовжує битися в зруйнованій Авдіївці. Видання пише, що настрої серед захисників України погіршуються, оскільки втома, розчарування з приводу нестачі зброї та усвідомлення того, що швидкої військової перемоги не буде, — усе це бере своє.

Згідно з даними джерела, бійці відкрито заявляють про гостру нестачу зброї на Авдіївському напрямку.

"У ворога багато всього, всіх видів техніки, а у нас майже нічого", — сказав один із поранених солдатів, передає видання.

Також речник ОСГВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що наразі постачання до Авдіївки Донецької області, де тривають важкі бої, ускладнене.

"Що стосується Авдіївки, де лінія фронту дуже динамічна і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди переходу на більш вигідні позиції, подекуди відбиття позицій, то ключове повідомлення — постачання в Авдіївку та евакуація з міста ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена заздалегідь", — розповів він.

За даними Лиховія, ворог хоче пройти на захід від Авдіївського коксохіму, але "там він зустрічає гідний опір".

Битва за Авдіївку випробовує нового головнокомандувача ЗСУ

Як пише видання Financial Times, наближення російських військ до українського міста Авдіївка є першим випробуванням для нового головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Замість того, щоб відступати з Авдіївки, де солдати економлять боєприпаси, новий головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський направив підкріплення в Авдіївку.

"Російський спосіб ведення війни в місті часто охоплює знищення всіх будівель за допомогою артилерії, це позбавить українських захисників укриття. Не маючи боєприпасів, українці не зможуть відкрити вогонь у відповідь по російських артилерійських позиціях", — зазначає Financial Times.

У виданні зазначають, що питання для українського лідера та його головнокомандувача полягає в тому, якою ціною їм доведеться знайти баланс між збереженням сил і завданням противнику більшої шкоди, ніж власної.

Чому ЗСУ вигідно утримувати Авдіївку

Сергій Кузан, очільник Українського центру безпеки та співробітництва, поділився в коментарі виданню NV інформацією про співвідношення втрат живої сили і техніки Російської Федерації в районі Авдіївки. Він зазначив, що ці втрати підтверджують необхідність для українських Сил оборони утримувати контроль над містом.

Він зазначив, що часто проводять паралель між Авдіївкою та Бахмутом, однак у цьому випадку таке порівняння не зовсім коректне. Це пов'язано з тим, що панівні висоти розташовувалися за Бахмутом, на західній стороні.

"Головне, звичайно ж, для будь-якої армії — утримання більш вигідних позицій. І ці позиції традиційно облаштовують на панівних висотах, звідки можна краще контролювати місцевість, вести вогонь у більш зручних для себе умовах", — сказав він.

За його словами, якщо подивитися на східні околиці Авдіївки, то можна побачити, що фактично вони пролягають смугою поділу ще від 2014-2015 років.

Авдіївський напрямок, 15 лютого

"Ось що значить грамотно вибудуваний укріпрайон. Його досі не можуть ра*істи взяти. Тобто вони обходять, вони роблять усі ці кліщі, вони заходять уже на околиці Авдіївки, углиб прилеглих сіл, але саму Авдіївку вони досі не можуть штурмом узяти і зав'язатися в повноцінних міських боях", — сказав він.

Кузан додав, що контроль над містом даватиме можливість ЗСУ знищувати більшу кількість людської сили і техніки російських окупантів.

Кузан також підкреслив, що поки зберігається таке співвідношення сил, то є сенс утримувати Авдіївку і відправляти додаткові резерви на посилення.

Нагадаємо, що аналітики підбили підсумки бойових зіткнень за січень 2024 року. Найбільше боїв було зафіксовано 18 січня, коли російські окупанти атакували Авдіївку.