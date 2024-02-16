"Альянс зміцнюється": Україну не покличуть до НАТО цього року, — Держдеп США

За словами представника Державного департаменту США Даніела Сайзека, головним пріоритетом наразі залишається надання допомоги для захисту України від російської агресії, тому питання вступу до Північноатлантичного Альянсу розглядатимуть уже після війни.

У 2024 році не варто очікувати, що Україні буде запропоновано вступ до НАТО. Хоча українці прагнуть стати частиною Альянсу, головним пріоритетом наразі є надання допомоги для забезпечення безпеки країни, а не формальне запрошення до НАТО. Про це в коментарі "Суспільному" заявив представник Державного департаменту США Даніел Сайзек.

Сайзек зазначає, що НАТО відзначає своє 75-річчя цього року, і останнім часом помітно, що "Альянс зміцнюється", зокрема, завдяки розширенню його складу завдяки вступу Фінляндії у квітні 2023 року і майбутньому вступу Швеції.

"Це означає, що насправді НАТО більше і сильніше за 75 років. Це теж важливе питання зв'язку між НАТО та Україною", — зазначив Сайзек.

Представник Держдепу наголосив, що у світі дедалі частіше виникають конфлікти, і викликів стає більше. Однак, попри розбіжності між членами НАТО, рішення про вступ України залишається одностайним.

Сайзек наводить як приклад торішній саміт НАТО у Вільнюсі, де всі члени Альянсу підтвердили, що "Україні належить місце в НАТО".

"Члени НАТО знають і розуміють, що українці хочуть стати членом НАТО відразу і якомога швидше. Чесно кажучи, це не очікується на саміті НАТО цього року... мабуть, після війни", — сказав урядовець.

Також представник Держдепу США висловив сподівання на продовження співпраці з Україною в рамках проведення необхідних реформ.

Нагадаємо, 22 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що головним страхом країн, які виступають проти членства України в НАТО, є "ескалація" з боку Російської Федерації. Глава держави не уточнив, про які конкретно країни йдеться, однак зауважив, що такі дії щодо України — "принизливі".

Раніше представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена не виступає проти членства України в НАТО.