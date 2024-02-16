Безперспективний наступ: ЗС РФ не зможуть швидко просуватися далі Авдіївки, — ISW

За словами аналітиків, російські війська втратили велику кількість живої сили і техніки для атак Авдіївки, тому їм знадобиться тривалий період відновлення.

При можливому захопленні Авдіївки Донецької області російські сили не зможуть оперативно просунутися і захопити великі населені пункти на захід від цього міста. Агресор зазнав значних втрат, і для здійснення нових захоплень йому знадобиться значний час на відновлення та відпочинок. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 15 лютого.

У документі наголошується, що російські сили розпочали місцеву наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року, проте тільки нещодавно вони почали тактично просуватися через населений пункт після кількох місяців піхотних штурмів і серії масованих механізованих атак, які призвели до значних втрат у техніці та особовому складі.

У звіті ISW наголошується, що українські оборонні сили зміцнили свої позиції поблизу населених пунктів навколо Авдіївки, що ускладнює спроби російських військ захопити ці території, особливо на заході та півночі від міста.

У джерелі підкреслюють, що в районі Авдіївки найближчі відносно великі населені пункти розташовані не менше ніж за 30 кілометрів на захід. Російські війська не виявляють готовності до проведення швидкого механізованого наступу і захоплення цих міст і сіл у найближчій або навіть середньостроковій перспективі.

"Російські війська втратили велику кількість живої сили та техніки на захоплення Авдіївки, тож їм, імовірно, знадобиться тривалий період консолідації, відновлення та відпочинку, перш ніж вони спробують здійснити подальші скоординовані наступальні дії в цьому районі", — йдеться у звіті.

З огляду на ці фактори, в ISW припускають, що в разі захоплення Авдіївки, російські війська навряд чи зможуть швидко просунутися далі. Водночас потенційне захоплення міста, максимум, створить їм умови для подальших обмежених тактичних переваг.

Карта Авдіївської області

Нагадаємо, що бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що відбувається в Авдіївці. Він заявив, що ситуація складна, але контрольована. Відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.