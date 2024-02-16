ЗСУ просунулися біля Горлівки: боєць розповів про ситуацію на фронті (відео)

Російські військові можуть досягти своїх цілей в Авдіївці та розвернути військо з технікою на Горлівський напрямок, вважає військовослужбовець Євген Ієвлєв.

Збройні сили України просунулися на Горлівському напрямку в Донецькій області. Про це повідомив військовослужбовець Євген Ієвлєв в ефірі "Київ 24".

Він розповів, що на цьому напрямку вдалося просунутися підрозділу "Поплічники".

"Можу підтвердити, що просування є. Це не просування на 1,5 кілометра, але трохи позиційних успіхів наші "Поплічники" мають", — сказав Євген Ієвлєв.

З його слів, тиждень-два тому окупанти почали активно використовувати FPV-дрони на Горлівському напрямку. Також розвідка понад місяць фіксувала великі пересування військової техніки. Бійці ЗСУ пов'язували їх з активністю на Авдіївському напрямку. У результаті цього військові за ніч могли мати два рази "готовність до бою №1".

"Ми кожну хвилину очікуємо, що тільки ворог виконає всі свої цілі поставлені в Авдіївці, все військо і техніку можуть розвернути на нас", — наголосив він.

Євген Ієвлєв додав, що 2-3 тижні тому стихла певна активність перекидання ворожої техніки. Зокрема, ворог зміг перекинути достатню кількість машин. Проте він це робив вночі, оскільки ЗСУ знищували техніку за допомогою дронів-камікадзе.

Нагадаємо, бійці з 255 окремої штурмової бригади ЗСУ розповіли, що змогли дістати до фортифікаційних споруд, в яких переховувалися найманці з батальйону "Лавина" 1 армійського корпусу РФ у районі Горлівки. Після чого розпочався бій, під час якого ворог зазнав великих втрат.

У січні боєць ЗСУ Євген Ієвлєв заявив, що противник призупинив великі атаки на Горлівському напрямку через значні втрати.