ЗС РФ захопили фільтрувальну станцію під Авдіївкою і підійшли до Невельського, — DeepState

За даними OSINT-аналітиків, росіяни просунулися на Авдіївському напрямку. У Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу там відбили 28 атак окупантів.

Збройні сили Російської Федерації захопили Донецьку фільтрувальну станцію, розташовану на Карлівському водосховищі в районі окупованого міста Ясинувата Донецької області. Про це свідчать дані аналітиків DeepState від 16 лютого.

Крім того, повідомляється, що окупаційні війська змогли просунутися біля селища Невельське Покровського району Донецької області.

Ситуація в районі Невельського Фото: deepstatemap.live ЗС РФ підійшли до селища Фото: deepstatemap.live

Судячи з карти DeepState, росіяни також підійшли впритул до селища Ласточкине в Ясинуватському районі.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ від 16 лютого, протягом минулої доби Сили оборони відбили 28 атак у районах Авдіївки, Ласточкиного, а також ще 5 атак поблизу Первомайського і Невельського в Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що в районі Авдіївки Сили оборони змогли повернути деякі позиції.

Нагадаємо, 15 лютого, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що в разі можливого захоплення Авдіївки ЗС РФ не зможуть оперативно просунутися і захопити великі населені пункти на захід від цього міста через значні втрати.