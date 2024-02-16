Через протести Польщі на кордоні застрягли "важливі вантажі", які везли в Україну (відео)

У ДПСУ пояснили, що польські протестувальники не відокремлюють такі вантажівки від інших. Гуманітарна допомога також, ймовірно, затримується.

Польські протестувальники, ймовірно, не пропускають через кордон вантажівки з гуманітарною допомогою для України. Про це 16 лютого в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"При тій кількості перетинів кордону, яку ми маємо на цей момент щодо руху вантажних транспортних засобів, в мене також є сумніви, що учасники цієї блокади пропускають можливу кількість гуманітарної допомоги, яка йде в Україну по всіх цих напрямках", — сказав він.

Речник зазначив, що рух обмежений, але і кількість перетинів кордону дуже низька.

"При черзі, яка є на території Польщі, радше за все, вони навіть не виокремлюють транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантажі, які рухаються в Україну", — підкреслив Демченко.

Телеведуча уточнила, чи означає це, що гуманітарна допомога також застрягла на кордоні через польські протести.

"Радше за все, так", — відповів представник ДПСУ.

Він розповів, що протестувальники блокують рух на п’яти напрямах. Прикордонники приймають транспорт з Польщі, який був оформлений по той бік кордону та пропущений в бік України.

Коментар Андрія Демченка (про "гуманітарку" — з 3:03)

Нагадаємо, станом на вечір 14 лютого на кордоні з Польщею на двох заблокованих КПП стояли понад 2,5 тисячі українських вантажівок.

15 лютого у ЗМІ повідомили, що українські перевізники розпочали акцію у відповідь. 15 вантажівок та 20 автівок зібралися у пункті пропуску через кордон, але пообіцяли повністю його не блокувати.