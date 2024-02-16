Відповідь на "гарматне м'ясо" РФ: де взяти 500 тисяч рекрутів і гроші на них, — ЗМІ

За словами журналістів, Україні необхідно залучати іноземних найманців замість того, щоб проводити посилення мобілізаційного процесу.

Після березневих виборів у РФ буде оголошено нову мобілізацію або посилення вже чинної. Водночас для України призов хоча б 200 тисяч військовослужбовців є значною проблемою. Цим питанням уже кілька місяців активно займаються військові, депутати та адміністрація президента. Про це йдеться в матеріалі видання Depo.ua.

За даними джерела, перемога поточного президента РФ Володимира Путіна на виборах є очевидною для всіх і повністю розкриє йому можливість для проголошення нової мобілізації. Легітимність цього кроку буде підтверджена всіма, хто відзначить його прізвище на бюлетені. Ті невеликі групи суспільства, які зможуть висловити свою незгоду, будуть остаточно придушені, особливо у світлі нещодавно ухваленого закону, що дозволяє конфісковувати гроші, цінності, почесні звання і майно за те, що режим вважає "публічними закликами до діяльності, спрямованої проти безпеки Росії".

"Тому питання тут не в часі — негайно після виборів чи через кілька місяців — коли Путін ухвалить рішення про посилення мобілізації, а в тому, як Україна готова на це відповісти. Нині здається, що політичні дебати про справедливість мобілізації лише забирають у нас дорогоцінний час", — пишуть у виданні.

Чому дійсно складно мобілізувати півмільйона рекрутів

У джерелі зазначають, що українські депутати висловили свої претензії до законопроєкту, основна їхня маса стосується покарань і обмежень тих, хто ухиляється.

"Найімовірніше, з кінцевого варіанта документа видалять майже всі дратівливі для населення норми. Наприклад, блокування банківських рахунків. За інформацією Нацбанку, у січні з депозитних рахунків українці зняли рекордні з 24 лютого 2022 року 27 млрд грн. Нескладно здогадатися, що спричинило ажіотаж", — пишуть у матеріалі.

Крім обговорення скандального законопроєкту про мобілізацію, також розглядається нововведення — економічне бронювання. Це доповнення до вже наявної практики бронювання працівників у критичних галузях.

За даними джерела, йдеться про кілька підходів до того, як ЗСУ поповнити рекрутами, і остаточно не покласти економіку на лопатки.

Так, у матеріалі видання "Українська правда" зазначають, що сплата підприємствами, які працюють "у білу", певної суми до бюджету або введення квазіподатку в розмірі 20 тисяч, який платитимуть усі, хто хоче забронювати працівників, є справедливою ідеєю.

"Хоча економічне бронювання і має сенс, українці добре навчені іншими кроками держави, які начебто прямували на позитивні речі, але врешті-решт призвели до гучних скандалів. Як, зокрема, сталося із системою "Шлях", завдяки якій із країни втекли десятки тисяч військовозобов'язаних", — зазначили в джерелі.

Гроші для найманців або стимули для своїх

У статті зазначають, що нині в питанні мобілізації існує три виклики.

Першим, за словами журналістів, є наступний виклик — Путін не планує завершувати конфлікт ні в поточному, ні в наступному році, і, імовірно, після повторного обрання на посаду глави держави він посилить мобілізацію. Передбачається, що стратегія окупантів на полі бою полягатиме в наступі на українську оборону за допомогою масових штурмів. За необхідності для цього можуть бути мобілізовані 500 тисяч або навіть мільйон осіб, і Міністр оборони Сергій Шойгу забезпечить їх. У контексті тоталітарного режиму, характерного для Росії, такі дії не є серйозною проблемою.

Другим викликом є те, що українці висловлюють довіру до Збройних Сил України, проте не висловлюють бажання мобілізовуватися туди. Спроби переконати їх логічними аргументами в тому, що за подібного ставлення з боку ворога буде необхідно відбивати атаки вже не на передовій під Авдіївкою, а на прикордонних територіях до Запоріжжя чи Дніпра, не приводять до успіху у всіх.

Третій виклик — за несприятливих обставин, що склалися, влада й сама не хоче проводити жорстку мобілізацію з порушенням демократичних норм і прав людини, шукаючи компроміс між потребою в новобранцях, думкою бізнесу та настроями громадськості.

Тому, за даними джерела, владі необхідно шукати вихід, який би враховував усі вищевказані умови.

"Одним із таких може бути збільшення чисельності іноземців. Ворог залучає до своїх лав сирійців, непальців, мешканців окремих середньоазіатських держав, які воюють за гроші. Це найманці, до того ж не надто вишколені солдати. На боці України воюють іноземці — досвідчені воїни. У міжнародному легіоні і не тільки. Але їхня чисельність замала", — йдеться в повідомленні.

Журналісти пишуть, що Україна може публічно рекрутувати охочих повоювати за гроші.

"Невже заважають расові чи релігійні забобони? Чи моральні перешкоди? У більшості держав існує кримінальна відповідальність за найманство, проте вона мало зупиняє азіатів, які воюють на боці нашого ворога. Нас засуджуватимуть партнери? Навряд чи, якщо йдеться про участь на нашому боці не просто шукачів легкої наживи, як у росіян, а досвідчених бійців", — підкреслили в джерелі.

При цьому гроші на зарплату найманців доведеться шукати в Україні, адже, за даними журналістів, позичати за кордоном на такі потреби не вийде.

"Кошти за економічне бронювання — одне з них", — зазначили в джерелі.

Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію, підтриманий парламентаріями Верховної Ради на першому читанні 7 лютого, передбачає внесення змін до процедури бронювання військовозобов'язаних.

За даними ЗМІ від 26 січня, депутати пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників, незалежно від посади.