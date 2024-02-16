Протистоять елітним підрозділам РФ: бійців "Російського добровольчого корпусу" перекинули в Авдіївку

Бійці РДК зізнаються, що довелося відступити з деяких позицій ціною життя окремих бійців, які прикривали відхід групи.

Бійців-добровольців "Російського добровольчого корпусу", які воюють на боці України, перекинули до Авдіївки на Донеччині. Зараз вони утримують там позиції. Про це розповів командир РДК Денис Нікітін.

"Бійці РДК ведуть тяжкі бої в районі Авдіївки від самого ранку. Просто зараз прицільно працюють наші міномети, кулемети косять путінські орди, а на дистанції кидка гранати штурмовики РДК протистоять елітним підрозділам ворога. Є поранені, але стійкість наших героїв є неймовірною", — йдеться в повідомленні.

Захисники України з РДК подякували суміжникам з 3 ОШБр за підтримку та прикритий фланг у Авдіївці.

"Коли допомагають справжні вмотивовані воїни – одразу стає легше", — йдеться в повідомленні.

Російські добровольці зізнаються, що ситуація в місті складна, і їм доводилося відступати з деяких позицій.

"У важких боях на Авдіївському напрямку ціною свого життя боєць РДК прикрив відхід соратників і здійснив справжній подвиг, давши групі відійти та закріпитись на рубежах. Воїн загинув так, як і подобається справжньому ратнику — зі зброєю в руках, відважно дивлячись в обличчя смерті", — повідомили в РДК.

Нагадаємо, що 16 лютого в DeepState повідомили, що РФ уже немає жодної тактики в Авдіївці. Вони зараз прострілюють абсолютно все у місті, захопили позицію "Зеніт" та просуваються на Ласточкине.

16 лютого стало відомо, що ЗСУ змогли повернути деякі позиції в районі Авдіївки Донецької області.